LIAN LI: presentato il nuovo case V3000 PLUS

L‘azienda LIAN LI quest’oggi ha ufficializzato il lancio del nuovo case V3000 PLUS, capace di offrire infinite possibilità

LIAN LI Industrial Co. Ltd., produttore leader di chassis e accessori per PC, annuncia il V3000 PLUS, un full tower modulare che può essere configurato in 3 diverse modalità. La modalità standard è adatta alle schede madri EEB con un totale di 3 radiatori da 480 mm e 16 unità di archiviazione. In modalità ruotata, il vassoio della scheda madre viene ruotato di 90 gradi, mantenendo lo stesso supporto per il radiatore e l’installazione verticale della GPU. La modalità Dual System si adatta al sistema principale con supporto per schede madri fino a EEB e a quello secondario con Mini-ITX. Il V3000 PLUS è disponibile in nero e a Gennaio anche in bianco, con un prezzo di listino di 499,99 dollari.

Caratteristiche principali del nuovo case V3000 PLUS di LIAN LI

3 modalità configurabili: Standard, ruotata, doppio sistema;

La modalità standard supporta fino a schede madri EEB, 3 radiatori da 480 mm e 16 dischi;

supporta fino a schede madri EEB, 3 radiatori da 480 mm e 16 dischi; La modalità ruotata supporta tutta la compatibilità di raffreddamento della modalità standard con il montaggio della scheda madre a 90 gradi e della GPU in posizione verticale;

supporta tutta la compatibilità di raffreddamento della modalità standard con il montaggio della scheda madre a 90 gradi e della GPU in posizione verticale; La modalità Dual System supporta un sistema principale con schede madri fino a EEB e un sistema secondario con Mini-ITX;

supporta un sistema principale con schede madri fino a EEB e un sistema secondario con Mini-ITX; Supporta fino a 16 ventole da 120 mm e 3 radiatori da 480 mm ;

e ; Supporta fino a 16 SSD/HDD ;

; Prezzo di mercato pari a 499,99 dollari.

Modalità 1 – Modalità standard

Il V3000 PLUS è compatibile con le schede madri EEB. Con un massimo di 16 ventole da 120 mm, con radiatori da 480 mm nella parte superiore, anteriore e laterale del coperchio dell’alimentatore e con un radiatore da 360 mm sopra di esso. Una staffa rimovibile per il radiatore superiore, una staffa rimovibile per il radiatore laterale del PSU e una staffa multiposizione per il radiatore anteriore. Queste componenti assicurano un’installazione facile e sicura di tutto l’hardware di raffreddamento. Anche il vassoio della scheda madre può essere rimosso per installare i componenti principali all’esterno del case.

Modalità 2 – Modalità ruotata

In modalità ruotata, il vassoio della scheda madre è installato con l’I/O posteriore posizionato sul coperchio dell’alimentatore. Con un canale di passaggio per le porte verso la parte posteriore del telaio. Mantenendo lo stesso supporto di raffreddamento della modalità Standard, è supportato anche il montaggio verticale della GPU per un look simile a quello di una torre. Questa modalità consente di ottenere un aspetto unico del PC e una ventilazione diretta della GPU dal pannello anteriore, garantendo prestazioni termiche ottimali.

Modalità 3 – Modalità Dual System

Con il vassoio della scheda madre sollevato, è possibile installare due sistemi nella camera principale del V3000 PLUS. Fino a schede madri EEB sul vassoio del sistema 1 e una scheda madre Mini-ITX sopra il coperchio dell’alimentatore. In questa configurazione è possibile installare fino a 11 ventole da 120 mm, 2 radiatori da 480 mm (sopra e davanti) e fino a un radiatore da 280 mm (sopra il coperchio dell’alimentatore). La staffa di montaggio dell’alimentatore del pannello posteriore può essere sostituita da un alimentatore doppio per la compatibilità con il montaggio ATX e SFX. La stessa staffa può supportare una GPU verticale montata nel vano dell’alimentatore con aspirazione diretta dell’aria dal pannello laterale.

Storage estremo

Il V3000 PLUS è una soluzione ideale per l’archiviazione dei dati grazie al supporto di un massimo di 16 SSD/HDD. All’interno del coperchio dell’alimentatore, 2 gabbie per unità regolabili ospitano 4 HDD/SSD ciascuna. Nella camera principale è possibile montare fino a 4 SSD. In alternativa, è possibile rimuovere le staffe di montaggio e riposizionare le gabbie dell’unità PSU accanto alla scheda madre. Inoltre, dietro il vassoio della scheda madre, sono disponibili 4 vassoi di montaggio per SSD senza utensili per un ulteriore spazio di archiviazione.

Accessori aggiuntivi

Le gabbie per unità possono essere aggiornate con moduli hot-swap. Ogni piastra posteriore supporta 2 unità, con un massimo di 4 moduli hot-swap. Per una soluzione GPU verticale in modalità Standard, è disponibile un accessorio aggiuntivo con cavo riser da 200 mm (connessione da 90 a 180 gradi). Nel sistema doppio, la GPU del secondo sistema in modalità dual system, gli utenti possono montare la GPU nel vano dell’alimentatore con un accessorio aggiuntivo da 240 mm (connessione da 90 gradi a 90 gradi). Il V3000 PLUS di LIAN LI (qui per maggiori info sull’azienda) è disponibile per il preordine a partire dal 18 Novembre 2022. Una versione bianca del V3000 PLUS sarà disponibile a Gennaio 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo case V3000 PLUS di LIAN LI ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).