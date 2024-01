F1: il GP di Madrid potrebbe tornare nel 2026, a breve l’annuncio?

Per ulteriori notizie, aggiornamenti e novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it . Ciao, e a presto!

La notizia rappresenta un potenziale ritorno di rilevanza storica per Madrid nel panorama della Formula 1, offrendo un nuovo scenario di gare e sfide automobilistiche. Resta da attendere con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe gettare luce su questi sviluppi e delineare il futuro delle corse automobilistiche di alto livello nella vibrante città spagnola. Queste erano le ultime novità relative alla possibilità di mettere nel calendario di F1 un GP a Madrid per il 2026 .

José Luis Martinez-Almeida , sindaco della municipalità di Madrid, ha recentemente dichiarato che martedì prossimo, 23 gennaio, potrebbero essere diffuse “alcune buone notizie” per la città. Questa affermazione alimenta ulteriormente le speculazioni sulla possibilità di accogliere nuovamente un Gran Premio di Formula 1, suscitando l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Attualmente, Barcellona detiene un contratto che la impegna fino al 2026 come sede di una delle corse del Campionato Mondiale di Formula 1. Tuttavia, secondo le informazioni raccolte, Madrid potrebbe prendere il posto della gara catalana nel calendario. Una prospettiva alternativa, ancora da escludere, potrebbe addirittura vedere la Spagna ospitare due corse nel giro di due anni. La nuova gara, se confermata, si svolgerebbe su un circuito cittadino , ma i dettagli della progettazione sono ancora in fase di definizione.

Il prossimo annuncio ufficiale riguardante il possibile ritorno di un GP di F1 a Madrid dovrebbe essere diramato la settimana prossima , secondo quanto riportato dalle fonti dell’agenzia di stampa internazionale Associated Press. Se confermato, questo segnerebbe un ritorno della capitale spagnola al circus automobilistico dopo oltre quarant’anni , con l’ultima gara disputata a Jarama nel lontano 1981 .

Per il 2026 è previsto il ritorno di un GP di F1 a Madrid e l’annuncio potrebbe arrivare a breve. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Francesco Messina

Sono Francesco Messina, laureato in Scienze Storiche. Tante le mie passioni, a partire dallo sport a finire al fantastico mondo dei fumetti, manga e ovviamente dei videogames. Questi ultimi hanno rappresentato e rappresentano tuttora uno straordinario mondo alternativo in cui rifugiarmi nei momenti più bui e una fonte inesauribile di divertimento, intrattenimento e arte. Il tutto accompagnato da quella che è una passione nata per necessità: la scrittura.