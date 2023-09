Samsung Galaxy Book3 diventa uno dei migliori portatili grazie a questa offerta

Da non perdere!

(in offerta su amazon.it)

Tutto questo, unito a un design elegante e moderno, rende il Samsung Galaxy Book3 il compagno perfetto per ogni sfida. E ora, potrete portarlo a casa a un prezzo eccezionale di soli €999, anziché €1249,99 .

E non dimentichiamo la straordinaria autonomia della batteria da 54 Wh, che consente di lavorare tutto il giorno ai vostri progetti senza preoccuparvi di dover cercare una presa elettrica. Inoltre, grazie al caricabatterie leggero e compatto, che funziona anche con altri dispositivi Galaxy, potrete godervi fino a 5,2 ore di riproduzione video con soli 30 minuti di ricarica.

Questo straordinario laptop offre prestazioni di livello superiore grazie al processore Intel Core di 13a generazione, garantendo un multitasking fluido e una produttività elevata. Ma le prestazioni eccezionali sono solo l’inizio. Con un’ampia gamma di porte integrate, tra cui HDMI, slot microSD, porte USB-A e USB-C, avrete la versatilità di cui necessitate per collegare dispositivi, trasferire file e lavorare senza interruzioni, senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Sotto l’involucro elegante e leggero, questo dispositivo è alimentato da un processore Intel 1355U con una velocità base di 1.7 GHz e la possibilità di raggiungere una velocità turbo di 5 GHz. Inoltre, vanta una generosa memoria RAM da 16 GB e un drive a stato solido da 512 GB, il che significa prestazioni fluide e spazio di archiviazione sufficiente per tutte le tue esigenze. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta.

Il portatile Samsung Galaxy Book3 è al momento in offerta su Mediaworld , e questo è il momento perfetto per scoprire tutte le sue incredibili caratteristiche. Con un display LED da 15.6 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, il Galaxy Book3 offre immagini chiare e dettagliate con un rapporto immagine di 16:9.

Mediaworld propone un’offerta davvero vantaggiosa per il notebook Samsung Galaxy Book3, scopriamola insieme

