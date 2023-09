Presentata la nuova tecnologia per TV Hisense Mini-LED ULED

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi TV Hisense Mini-LED ULED ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

In sintesi, la nuova gamma di TV Mini-LED ULED di Hisense offre un’esperienza televisiva straordinaria ; con immagini nitide, colori vibranti, audio coinvolgente e funzionalità avanzate, rendendo questi TV ideali per una varietà di contenuti e utilizzi.

La gamma Mini-LED ULED di Hisense comprende quattro modelli, ciascuno con caratteristiche uniche. La serie UXQ è il top di gamma , s eguita da U8KQ, U7KQ e U6KQ . La serie UX offre un’esperienza visiva eccezionale con tecnologia Hi-View Engine X e Mini-LED X, offrendo un contrasto sorprendente e una calibrazione originale per una qualità cinematografica. La serie U8 presenta Mini-LED PRO con LED microscopici e luminosità di picco di 1500 nit, garantendo immagini dettagliate e realistiche. La serie U7 è ottimizzata per il gaming e lo sport , mentre la serie U6 offre prestazioni di alta qualità a un prezzo accessibile.

I TV ULED Mini-LED di Hisense, noti anche come Ultra LED, offrono immagini dettagliate e realistiche grazie a tecnologie avanzate di controllo della retroilluminazione LED e gestione del colore ; oltre a una serie di algoritmi che migliorano la qualità complessiva delle immagini. Questi TV offrono colori autentici, contrasto brillante, movimento chiaro e dettagli distinti, rendendoli ideali per sport, natura, documentari, film e giochi.

Hisense è un’ azienda leader nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo a livello globale. L’azienda ha presentato una nuova gamma di TV in tutte le categorie disponibili, offrendo un’esperienza televisiva di alta qualità. Questa nuova gamma di TV offre immagini nitide, un audio eccellente, funzioni di facile utilizzo e una configurazione semplice . La tecnologia Mini-LED è presente in tutte le serie ULED di Hisense e è stata sviluppata per generare luminosità, contrasto e dettagli sorprendenti.

