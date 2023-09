La lista delle serie anime Netflix sta per allungarsi grazie ad un nuovo prodotto, Devil May Cry. Scopriamo il teaser trailer

Amanti degli anime, Netflix continua a pensare a voi! Un altro show sta infatti per sbarcare sulla piattaforma streaming. Ormai è chiaro che stiamo parlando di Devil May Cry. Il nuovo anime è stato presentato durante l’evento virtuale Drop 01, di Netflix, l’occasione perfetta per Capcom, Studio MIR e lo showrunner Adi Shankar di svelare qualche dettaglio, sul nuovo progetto. Ecco cosa sappiamo.

Trama | Devil May Cry: Netflix annuncia il nuovo anime con un teaser

Ma cosa sappiamo di questa nuova serie anime? Possiamo anticiparvi che Devil May Cry è un adattamento creato da Hideki Kamiya e sviluppato e pubblicato principalmente da Capcom. Il protagonista delle vicende sarà Dante, un cacciatore di demoni e ottimo lottatore, che dovrà vedersela con forze sinistre che stanno tentando in ogni modo di aprire un portale tra il regno umano e quello demoniaco.

Adi Shankar ha commentato così l’annuncio dell’uscita di Devil May Cry:

Sono onorato che Netflix e Capcom mi abbiano affidato la guida del franchise di Devil May Cry. Io e Alex Larsen adoriamo questi personaggi, facciamo parte del fandom e promettiamo di superare l’asticella eccezionalmente alta che ci siamo prefissati.

Si comincia con una prima stagione

Ad occuparsi del nuovo anime sarà Shin Itagaki che era riuscito ad assicurarsene i diritti già nel 2018. L’animatore ha già anticipato che questa nuova serie avrà una continuità molto diversa rispetto ai suoi precedenti lavori. Per ora sappiamo solo che Devil May Cry avrà 8 episodi, ma ci sarebbero i presupposti per un “arco multistagionale” collegato, sulle orme di Castlevania. Non ci resta che attendere l’arrivo di questo nuovo anime, probabilmente in uscita nel 2024, per scoprire cosa ha in serbo per noi. Possiamo però anticiparvi che i titoli principali dell franchise hanno venduto 29 milioni di copie in tutto il mondo arrivando ad ottenere il titolo di platino da Capcom. Vi abbiamo incuriosito? Se sì, continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati su eventuali nuovi dettagli.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.