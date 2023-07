Rowenta DW6330: ferro a vapore con spedizione gratuita da MediaWorld

Solo per oggi, lunedì 31 agosto, potrete approfittare dell’extra sconto con tanto di spedizione gratuita del ferro a vapore Rowenta DW6330

Grazie all’offerta speciale di MediaWorld, potete ora acquistare questo potente ferro da stiro con una spedizione gratuita, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più conveniente. Conosciuto per la sua combinazione di prestazioni elevate e design innovativo, il Rowenta DW6330 offre una stiratura impeccabile e rapida, riducendo al minimo lo sforzo necessario per ottenere risultati perfetti. Esplorate la facilità d’uso, la tecnologia avanzata e la qualità superiore di questo ferro da stiro che vi consentirà di affrontare anche le sfide più impegnative della stiratura con un sorriso sulle labbra. Approfittate dell’occasione offerta da MediaWorld e lasciatevi conquistare dalla perfezione della stiratura con il Rowenta DW6330.

Caratteristiche tecniche | Rowenta DW6330

l Rowenta DW6330 è un ferro da stiro che unisce tecnologia all’avanguardia a prestazioni eccezionali per una stiratura impeccabile. Grazie alla sua innovativa Tecnologia Eco Intelligence, il sistema Eco Steam permette di risparmiare fino al 30% di energia senza compromettere l’efficienza della stiratura. La distribuzione del vapore è ottimale grazie alla nuova tecnologia Microsteam 400 HD 3De Laser, che garantisce una diffusione uniforme su tutta la superficie della piastra antigraffio e con struttura 3De per un consumo energetico ottimizzato.

La punta del ferro è profilata con precisione, permettendo una stiratura eccezionalmente precisa, inclusi i punti di difficile accesso come bordi stretti, cuciture e colletti. Con un’erogazione continua di vapore fino a 45 g/min, il Rowenta DW6330 garantisce una stiratura efficace, mentre il potente getto di vapore di 180 g/minuto è in grado di levigare perfettamente anche le pieghe più ostinate. Con 2500W di potenza, il ferro raggiunge rapidamente la temperatura di lavoro, riducendo al minimo i tempi di attesa. Queste caratteristiche tecniche rendono il Rowenta DW6330 un alleato affidabile per ottenere risultati perfetti e sbrigare con facilità le incombenze della stiratura quotidiana.

Approfitta dell’offerta | Rowenta DW6330

