Recensione Cuffie Nilox Multifunzione: prezzo basso, ma...

In questa recensione analizzeremo le cuffie Nilox multifunzione, una paio di cuffie over-ear USB dal prezzo molto basso, ma ci sono dei compromessi da accettare

Nilox offre diversi accessori per le nostre postazioni. Dai mouse alle tastiere, ci fornisce tanti strumenti dal rapporto qualità prezzo veramente conveniente. A volte questo può essere un vantaggio. A volte non è detto che lo sia. Queste cuffie Nilox multifunzione forse vanno più in direzione della seconda. Vediamo di capire perché.

Cuffie Nilox Multifunzione: design e costruzione

Partiamo subito dal punto più dolente della faccenda. Il design di queste cuffie è un po’ datato e assomigliano molto a quelle che si vedono negli operatori dei call center. La livrea è nera, abbastanza uniforme nonostante ci siano finiture lucide – che attirano facilmente lo sporco – e quelle con lavorazione leggermente opaca. Si nota subito che la plastica utilizzata per la realizzazione non è di buonissima qualità. Anche l’assemblaggio non è il massimo, le cuffie scricchiolano abbastanza e flettono facilmente. Anche le asticelle per regolare le cuffie, sono un po’ cedevoli.

Insomma, prendendole in mano per la prima volta, non si ha una buonissima impressione. Ma considerato il prezzo, si potrebbe chiudere un occhio. Poi guardiamo il filo con il suo connettore USB-A, anch’esso un po’ anacronistico ormai con la tecnologia USB-C che ormai diventerà standard, e la pulsantiera a metà con i tasti di colore grigio Ford di 10 anni fa. E forse chiudiamo anche l’altro. Dobbiamo però spezzare una lancia in favore dell’imbottitura: anche se non garantisce un isolamento perfetto, è abbastanza comoda e permette di indossare le cuffie per diverse ore.

DSC7118

DSC7119

DSC7110

DSC7111

Cuffie Nilox Multifunzione: caratteristiche e utilizzo

Queste cuffie Nilox montano driver da 40 mm con una risposta tra 20 e 20 KHz e una sensibilità di 105 dB. Il microfono invece ha una sensibilità di -45 dB. Bisogna dire che tutto sommato queste cuffie non si comportano male. Il suono è abbastanza bilanciato anche in presenza di sonorità complesse. Forse qualche basso in più non guasterebbe. Ma in generale possiamo dire che il suono è abbastanza buono per il prezzo a cui vengono proposte. Riteniamo che la qualità audio sia anche un pochino sopra la media per questa fascia.

Anche il microfono fa il suo lavoro, ma ci saremmo aspettati qualcosa di più. I suoni ambientali si sentono parecchio, quindi non sembra avere una buona direzionalità. Inoltre spesso si sente come una specie di ronzio di sottofondo. Insomma, si può utilizzare, ma non aspettatevi grande qualità. Se vi trovare in un ambiente rumoroso, potreste non essere in grado di comunicare con chiarezza col vostro interlocutore.

Conclusioni

Non possiamo dire di aver avuto un’impressione positiva, ma nemmeno completamente negativa per queste cuffie Nilox Multifunzione. Sicuramente i punti forti sono il prezzo molto basso, parliamo di meno di 20 euro, e la qualità dell’audio che è tutto sommato buona. I punti a sfavore sono certamente il design – si trova molto di meglio allo stesso prezzo – e il microfono che potrebbe fare qualcosa di più viste le dimensioni. Per cosa vanno bene? Se volete un paio di cuffie da utilizzare per ascoltare musica prevalentemente e senza spendere un capitale, potete considerarle. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!