Resident Evil 4 Remake: offerta da brividi su Euronics!

La lama circolare della motosega incide infine il prezzo: Euronics propone un’offerta davvero molto interessante per Resident Evil 4 Remake!

I nostri highlights settimanali mettono sempre sotto i riflettori gli sconti migliori, e l’offerta di questa settimana, sul fronte di Euronics, riguarda nientemeno che Resident Evil 4 Remake. Il fu membro dei Capcom Five ha fatto un ritorno trionfale su hardware moderno, e ora la versione PS5 (su disco) è l’indubbia protagonista di un vero affare. Star indiscussa (ed indiscutibile) del titolo è Leon Kennedy, ritrovatosi da tenace poliziotto durante l’epidemia di Raccoon City nel secondo capitolo ad agente governativo nel quarto. Il mondo di gioco filo-iberico di Las Plagas, però, nasconde una forma di infezione che riesce nel non facile intento di superare il T-Virus come fonte di guai.

L’offerta di Euronics squarta il prezzo di Resident Evil 4 Remake

A questo punto non resta altro da fare che specificare in cosa consista l’offerta: Euronics ha in serbo un prezzo molto invitante per i fan di Resident Evil 4 che ancora non hanno affondato le zanne nella nuova versione. Si tratta di un taglio di prezzo del 20%, che alleggerisce il costo del prodotto di un quinto. Il risultante prezzo cala dai 75, emblematici della Tripla A contemporanea, ai più comuni 60 euro. Naturalmente le offerte della catena dell’elettronica sono soggette al limite dell’esaurimento delle scorte, ma altrimenti avete tempo fino al 25 giugno. Per i prossimi dieci giorni, dunque, l’orrore vi dissanguerà un pizzico meno: approfittatene per un biglietto di sola andata per Las Plagas di cui difficilmente vi pentirete.

