Halo Infinite: offerta da urlo su Euronics!

Due cose sono infinite: l’universo di Halo e l’offerta strabiliante di Euronics, con una percentuale da capogiro sul taglio di prezzo!

Per scomodare aforismi così celebri, si chiederanno quelli tra voi che hanno alzato il sopracciglio, ci deve essere un buon motivo: ebbene, se l’offerta di oggi per Halo Infinite non vi fa sussultare sulla poltrona, poco altro vi sconvolgerà come ha sorpreso noi l’ultima impresa di Euronics. Per quanto travagliato, lo sviluppo del titolo si è concluso con un prodotto di indubbia qualità, che evolve il gameplay della serie così come… beh, Combat Evolved fece a suo tempo col filone degli sparatutto. Naturalmente qui si parla di un prodotto per i possessori di Xbox Series X (e non S, vista la natura puramente fisica di quest’occasione). Se avete una PS5 tra le mani, però, niente paura: abbiamo consigli per gli acquisti anche per voi (verrebbe da parlare di “doppietta”, visto il genere).

Le infinite prodezze di Master Chief: il mondo di Halo in offerta da Euronics

Passiamo alla cosiddetta, passateci l’espressione, “ciccia”: a quanto è fissata l’offerta su Halo Infinite? Si tratta davvero di un’occasione più unica che rara, perché potrete portarvi a casa l’ultima grande avventura dello Spartan a un prezzo spartano. Trattasi di uno sconto del 71%, percentuale sorprendentemente elevata che stupisce in modo analogo una volta effettuato l’ordine sul sito. Si parla infatti di un tuffo vertiginoso dai 70 euro a cui il caro vita videoludico moderno ci ha, ahinoi, abituati alla ben più abbordabile quota dei 20. A meno che le scorte non finiscano prima, avete tempo fino al 21 giugno (leggasi: altri sei giorni) per gettarvi a capofitto nell’azione. Per la prima volta, il coro della schermata del titolo parte dal portafogli!

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di approfittarne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per le necessità da soddisfare col portafoglio, invece, c’è sempre Euronics su cui contare!