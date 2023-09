Realme 10: offerta interessante da Mediaworld

Offerta imperdibile per l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo Realme 10 con uno sconto interessante da Mediaworld, approfittatene subito!

In occasione dell’ultimo volantino Mediaworld Realme 10 sarà disponibile al prezzo di 199,00€ anziché 279,99€. Realme 10 è l’unico smartphone del segmento a offrire una RAM espandibile fino a 16GB e un processore MediaTek Helio G99. Infatti, con realme 10 si possono sfruttare fino a 8+128 GB di RAM e ROM, in grado di fornire un enorme spazio di archiviazione per oltre 64.000 foto scattate.

Realme 10: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Mediaworld

Realme 10 ha un display AMOLED a 90 Hz in grado di raggiungere una luminosità di picco 1000 nit, ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. La fotocamera posteriore è da 50MP, mentre quella frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1, che offre una qualità dell’immagine straordinaria. La tecnologia ProLight permette di fornire una modalità notturna migliorata della fotocamera primaria, riducendo il rumore e migliorando la velocità di scatto del 121%.

Lo spazio è estendibile fino a 1 TB, LPDDR4X e UFS 2.2 vantano eccezionali funzionalità eMMC grazie a un avvio più rapido delle app, una maggiore velocità di lettura e scrittura dei file e un frame rate più stabile durante le sessioni di gioco. realme 10 è certificato TÜV SÜD 36-Month fluency rating A – il più alto punteggio di fluidità in questo standard. La durata delle eccezionali prestazioni di è assicurata dalla batteria da 5.000 mAh e da una ricarica rapida da 33W, che permette un re-boost da 0 a 50% in soli 28 minuti. Nonostante la straordinaria potenza della batteria, il device è sottilissimo, soli 7,95 mm per un peso di 178 grammi.

Conclusioni

Realme 10 è ora disponibile in offerta da Mediaworld a soli 199,00€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione attualmente in corso è valida esclusivamente fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!