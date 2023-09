Honor: ecco le ultime novità presentate al IFA 2023

Durante la conferenza stampa in occasione di IFA 2023, HONOR ha presentato le ultime novità, tra cui il nuovo Magic V2, l’innovativo V Purse e l’HONOR 90 nella nuova esclusiva colorazione

HONOR sta guidando l’innovazione nel settore dei dispositivi pieghevoli, anticipando le future funzionalità e caratteristiche degli smartphone. L’azienda cerca di capire come questi nuovi dispositivi possano offrire un valore aggiunto ai consumatori, tenendo conto delle tendenze tecnologiche emergenti.

Uno dei punti focali è rappresentato dagli smartphone pieghevoli, che combinano la versatilità di uno smartphone tradizionale con le dimensioni di un tablet; offrendo un ampio schermo senza sacrificare l’aspetto, il peso o lo spessore del telefono. HONOR è all’avanguardia in questo settore, con dispositivi come l’HONOR Magic V2 e l’HONOR V Purse.

Novità Honor all’IFA 2023

L’azienda sta collaborando con artisti e designer per creare display always-on personalizzati per l’HONOR V Purse; unendo così tecnologia e moda in un’unica categoria di prodotti. HONOR vuole essere un punto di riferimento nel dialogo tra arte, tecnologia e design, promuovendo giovani talenti e sostenibilità.

HONOR sta creando una nuova categoria nel mercato della tecnologia indossabile con dispositivi come l’HONOR Magic V2 e l’HONOR V Purse, che combinano eccellenza tecnologica, innovazione, stile e sostenibilità.

Durante l’evento IFA 2023, HONOR ha presentato la sua visione futuristica per gli smartphone, svelando alcuni prodotti innovativi. Durante la conferenza stampa intitolata “Unfold Tomorrow,” il CEO di HONOR, George Zhao, ha ribadito l’impegno del marchio nell’introdurre gli smartphone pieghevoli nella vita quotidiana. Ciò attraverso le ultime innovazioni volte a migliorare l’esperienza dell’utente. Uno dei prodotti di punta presentati è stato l’HONOR Magic V2, un dispositivo pieghevole sottile e leggero.

HONOR e i suoi dispositivi pieghevoli presentati all’IFA 2023

Design ultraleggero e sottile: L’HONOR Magic V2 è il telefono pieghevole più sottile e leggero al mondo; con uno spessore di soli 9,9 mm da chiuso e 4,7 mm aperto e un peso di soli 279 grammi. L’HONOR Magic V2 offre un ampio schermo esterno da 6,43 pollici e uno interno da 7,92 pollici; entrambi con tecnologia OLED e un refresh rate di 120 Hz, garantendo un’esperienza di visualizzazione fluida e coinvolgente.

Questo dispositivo è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, garantendo prestazioni fluide anche per le attività più impegnative. HONOR Magic V2 è dotato di un sistema di fotocamere avanzate, tra cui una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo da 20 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Il telefono è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh che offre un’intera giornata di autonomia con una sola carica, supportando anche la ricarica rapida. Inoltre è dotato di Android 13 con interfaccia Magic UI 6.0, ottimizzata per un’esperienza utente fluida e adatta alla forma pieghevole.

Honor V Purse

George Zhao, CEO di HONOR, ha sottolineato il notevole progresso fatto dagli smartphone pieghevoli di HONOR in termini di design, funzionalità e durabilità. Ha inoltre menzionato il concetto di telefono indossabile, incarnato dall’HONOR V Purse, che rappresenta soluzioni sostenibili sfruttando la tecnologia pieghevole.

infatti HONOR ha introdotto l’HONOR V Purse, un concetto innovativo chiamato “Phone-to-Purse,”. Questo unisce dispositivi elettronici e moda in un’unica categoria di prodotti trendy e alla moda. Il V Purse offre display personalizzabili che emulano il design di una borsa, con accessori come catene e nappine che reagiscono al movimento.

L’HONOR V Purse è realizzato con materiali sostenibili, come la pelle vegana, e offre una vasta gamma di cinturini e catene intercambiabili per essere indossato come una borsa. Inoltre, HONOR ha collaborato con influencer e designer di moda per creare display always-on personalizzati, offrendo molte opzioni di stile.

Honor 90

Infine, HONOR ha annunciato che l’HONOR 90 ha vinto il premio Best Buy Smartphone 2023-2024 dell’Expert Imaging and Sound Association (EISA); ha poi presentato una nuova colorazione, il Peacock Blue, per celebrare questa vittoria.

