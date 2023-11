Proscenic P11 Smart: sconto per l’aspirapolvere senza fili

Arrivano le offerte del 11.11 su Geekmall per Proscenic P11 Smart, un aspirapolvere senza fili davvero conveniente!

Sono finiti i tempi in cui dovevamo trascinare per casa un aspirapolvere pesante e goffo, con un filo che si incastrava sempre da qualche parte. Oggi la tecnologia ha messo a nostra disposizione gli aspirapolvere senza fili. Grazie ai potenti, ma compatti motori moderni e alle batterie ci permettono di pulire la casa in totale libertà. Proscenic P11 Smart è proprio uno di loro.

Proscenic P11 Smart: aspirapolvere senza fili per più libertà nelle pulizie

La scopa elettrica Proscenic P11 Smart offre una tecnologia tra le più avanzate. La potenza di aspirazione massima di 30.000 Pa fornita dal motore da 450 W permette di rimuovere anche la polvere e lo sporco più ostinati. Questo aspirapolvere senza fili è dotata della tecnologia Vboost, che riconosce automaticamente il tipo di pavimento e la presenza di tappeti in modo da ottimizzare la potenza erogata e risparmiare batteria. Quando individua un tappeto per esempio, la potenza di aspirazione si regola automaticamente per garantire la pulizia e una autonomia prolungata.

La batteria di questo aspirapolvere senza fili è comunque molto capiente, grazie alle 8 celle agli ioni di litio. Questa batteria offre un’autonomia di circa 50 minuti in modalità automatica e si ricarica completamente in circa 120 minuti. Grazie all‘applicazione dedicata il dispositivo diventa davvero smart. Infatti con il nostro smartphone potremo consultare numerose informazioni come il tempo impiegato per la pulizia, le abitudini di pulizia nel tempo e il consumo di componenti come il filtro HEPA che va periodicamente sostituito. Per maggiori informazioni su questo prodotto, potete consultare la nostra recensione completa.

La promozione

In occasione delle offerte per la campagna 11.11, potrete acquistare Proscenic P11 Smart ad un prezzo scontato. Infatti, grazie al codice “XBDJ5TNY” vedrete applicato immediatamente uno sconto di 15 €! L’offerta è valida fino al 30 novembre su Geekmall. Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale a meno di 100 euro!