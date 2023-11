FOSSIBOT F101: smartphone rugged per tutte le tasche in offerta!

Volete uno smartphone indistruttibile? FOSSIBOT F101 è proprio quello che fa per voi e il prezzo è davvero abbordabile per chiunque

Avete bisogno di uno smartphone resistente magari per andare a lavoro in cantiere o all’aperto? Ma non volete nemmeno spendere un capitale? FOSSIBOT F101 è proprio quello che fa per voi. Si tratta di uno smartphone rugged di fascia bassa, ma dotato di tutto quello che serve.

FOSSIBOT F101: lo smartphone rugged che tutti si possono permettere

Nonostante sia un rugged phone di fascia bassa, il FOSSiBOT F101 offre delle specifiche di tutto rispetto se rapportate al prezzo conveniente. Troviamo infatti uno schermo HD+ da 5,45 pollici protetto da vetro Dragontrail per proteggerlo dai graffi. Troviamo poi un processore MediaTek Helio A22 dotato di quad-core che funzionanto a 2 GHz, supportata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 128 GB tramite microSD. Grazie ad una tecnologia di memoria virtuale è possibile espandare di ulteriori 3 GB la memoria RAM in caso di necessità. La fotocamera posteriore è composta da tre sensori. Il sensore principale vanta una risoluzione da 24 megapixel con sistema di messa a fuoco PDAF. Troviamo poi un sensore macro da 5 megapixel e un sensore da 0,3 megapixel per l’effetto bokek. La fotocamera frontale da 8 megapixel è integrata nelle cornice superiore per un design più elegante.

La batteria come di consueto in questi dispositivi è enorme. Parliamo di una capacità di 10.600 mAh e ricarica da 18 W tramite USB Type-C. Il telefono dispone di un potente speaker da 36 millimetri con una potenza di picco di 3,5 W in grado di raggiungere i 123 decibel di potenza sonora, ben superiore alla media. È inoltre dotato di lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco e supporta lo sblocco del viso, particolarmente comodo per chi non può sbloccare il dispositivi perché magari indossa dei guanti a lavoro. FOSSiBOT F101 supporta reti 4G, WiFi, Bluetooth, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e supporta fino a due SIM fisiche, con il secondo slot condiviso con lo slot microSD. Il sistema operativo è Android 12, con una interfaccia solo leggermente personalizzata.

L’aspetto più interessante e peculiare di FOSSiBOT F101 è naturalmente la resistenza all’acqua e alle cadute, certificato con standard IP68, IP69K e MIL-STD-810G. Può operare in condizioni estreme di temperatura tra -20 °C e +50 °C, resistendo all’immersione in acqua, ai getti ad alta pressione, alle cadute e alla polvere.

La promozione

