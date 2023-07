OneOdio: cuffie in offerta su Amazon per i Prime Days!

Una serie di ottime cuffie e monitor targate OneOdio sono in offerta su Amazon! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

OneOdio vi dà il benvenuto nel suo meraviglioso universo di esperienze audiovisive, una marca di riferimento nel settore dell’audio professionale e delle soluzioni di visualizzazione. Se siete appassionati di musica, videomakers o gamers in cerca di un’esperienza sonora e visiva coinvolgente, siete nel posto giusto. In questo articolo, presenteremo una selezione di cuffie OneOdio in offerta su Amazon che vi permetteranno di godere appieno di ogni nota e suono. OneOdio è un marchio che si impegna a offrire prodotti di alta qualità, combinando una progettazione curata con le ultime tecnologie audio e video disponibili. Il tutto, chiaramente, rientra nella selezione di offerte targate “Prime Days“.

A10 | OneOdio: cuffie in offerta su Amazon

Le cuffie Over Ear senza fili Bluetooth OneOdio A10 offrono un’esperienza avanzata di cancellazione ibrida attiva del rumore (ANC), filtrando fino al 95% dei rumori ambientali a bassa frequenza. Con audio Hi-Res, batteria di 45 ore, design confortevole e modalità di trasparenza per interagire con l’ambiente circostante, queste cuffie garantiscono un suono preciso, bassi potenti e un comfort duraturo. Sia che tu sia un appassionato di musica o un professionista del settore audio, le cuffie OneOdio A10 offrono un’esperienza coinvolgente e di alta qualità in ogni ascolto.

Monitor A60 | OneOdio: cuffie in offerta su Amazon

Le cuffie Monitor A60 OneOdio offrono un audio ad alta risoluzione con driver da 50 mm, ideali per esperienze sonore intense e senza distorsioni. Perfette per applicazioni professionali e audiofile, sono dotate di un design over-ear compatto per il monitoraggio in studio. Il comfort è garantito da un archetto ergonomico e padiglioni auricolari morbidi. Inclusi tre cavi rimovibili per una connettività versatile. Le cuffie sono girevoli e pieghevoli, consentendo di condividere la musica o i film con gli amici senza problemi. Un’opzione eccellente per gli appassionati di audio esigenti.

PRO 10 | OneOdio: cuffie in offerta su Amazon

Le cuffie per monitor OneOdio PRO 10 Studio offrono un suono bilanciato e di alta qualità grazie ai grandi driver da 50 mm e ai magneti al neodimio. Sono dotate di cavi staccabili, un lungo cavo da 9,8 piedi e auricolari orientabili per il monitoraggio dell’orecchio singolo. I cuscinetti lussuosamente imbottiti garantiscono comfort e isolamento acustico, mentre l’archetto regolabile permette di trovare la posizione ideale. Compatibili con dispositivi Apple, Android e altri, le cuffie OneOdio offrono un design elegante e una qualità audio eccellente. Inoltre, OneOdio offre una garanzia di 12 mesi, 45 giorni di rimborso e un servizio clienti attivo 24/7.

A70 | OneOdio: cuffie in offerta su Amazon

Le cuffie OneOdio A70 offrono un suono stereo HiFi con doppi driver al neodimio da 40 mm per bassi profondi e precisi. La connessione bluetooth o cablata garantisce un audio chiaro e potente. Con una durata della batteria fino a 72 ore, puoi goderti la musica senza preoccupazioni. Il microfono integrato con riduzione del rumore migliora la qualità delle chiamate. Inoltre, le cuffie permettono la condivisione dell’audio tramite connettori JACK da 6,35 mm e 3,5 mm. I padiglioni in memory foam offrono comfort e isolamento acustico. OneOdio A70 è progettato per un’esperienza audio eccezionale e duratura.

Le offerte non si fermano

Le offerte di OneOdio in occasione dei Prime Days, però, non si fermano e una serie di cuffie verranno messe in sconto, ecco un elenco riassuntivo:

Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori novità e aggiornamenti in vista dei prime days e relativi a OneOdio, un’eccellenza nel settore audio a livello internazionale.