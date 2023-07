ASUS: tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2023

In questo articolo vedremo tutte le offerte di ASUS relative a questo Amazon Prime Day 2023, con tanti prodotti per ogni utente. Scopriamoli tutti

Uno degli eventi più attesi da tanti consumatori è finalmente alle porte. Da mezzanotte infatti partiranno i due giorni di sconti dedicati agli utenti del colosso americano degli ecommerce, con tantissimi prodotti in offerta dedicati a ogni tipo di utente. A queste offerte ovviamente non poteva mancare ASUS che, in vista di questo Amazon Prime Day 2023, metterà una vagonata di prodotti in sconto, dalle periferiche alle singole componenti per migliorare l’esperienza di ogni utente.

Per comodità, vi riportiamo un elenco con le varie sezioni dell’articolo che potrete raggiungere direttamente cliccando su quella che più vi interessa:

Ecco tutte le offerte sui prodotti ASUS per l’Amazon Prime Day 2023

Partiamo dalle periferiche, molto utili quando si vuole avere rapidità nei movimenti e non solo. Per l’occasione la società taiwanese ha scontato anche gli ultimi arrivi in famiglia, come la ROG Azoth e la ROG Falchion Ace.

(in offerta su amazon.it) ASUS ROG Sheath Extended Soft Cloth Gaming Mouse Pad with Smooth Gliding Surface and Non-Slip Base - Black/Red Studiato ed ottimizzato per tutti i tipi di mouse gaming, con una superficie liscia assicura un perfetto tracciamento per un controllo senza eguali

Passiamo adesso agli storage, molto utili per caricare velocemente i dati di gioco, riducendo i tempi di attesa fra un caricamento e l’altro, e aumentare la capienza della memoria da dedicare all’installazione dei giochi. In questo modo saremo in grado di giocare quasi senza interruzioni e potremo spaziare fra più titoli.

Per chi invece è alla ricerca di una qualità audio migliore, non potrà di certo lasciarsi sfuggire le offerte dedicate alle schede audio.

(in offerta su amazon.it) Asus Xonar U5 Scheda Audio 5.1 Canali, PCI, Nero Scheda audio compatta 5.1 canali USB con amplificatore per cuffia, sonoro HD 192kHz/24 bit e suite Sonic Studio

Avere una connessione potente, soprattutto nei giochi PvP online, è di vitale importanza. Disporre di stabilità e avere una buona capacità di donwload e upload, il tutto unito anche a una bassa latenza, ci permetterà di giocare ai massimi livelli contro i nostri avversari.

Avere una buona scheda madre ci permette di svolgere al meglio il nostro lavoro, sia esso giocare semplicemente o svolgere attività più complesse. Questa componente del resto è fondamentale perché permette la comunicazione fra tutti gli altri componenti presenti, permettendoci di svolgere al meglio la nostra attività.

(in offerta su amazon.it) ASUS Scheda Madre, Nero, Rog Crosshair Il socket AM5 offre supporto per i nuovi processori AMD Ryzen 7000 Serie Desktop, sfrutta le sue enormi potenzialità per creare un PC da vero gamer professionista

Se invece avete bisogno di più potenza per alimentare il vostro PC o desiderate raffreddare al meglio la vostra CPU, questa sezione farà al caso vostro con quattro ottimi prodotti.

(in offerta su amazon.it) ASUS TUF Gaming 1000W Alimentatore modulare, certificato Gold, ventola assiale, rivestimento PCB, compatibile con ATX 3.0 I dissipatori di calore TUF coprono componenti critici. Le temperature più basse portano a una maggiore durata e a una minore rumorosità

Avere una buona scheda video invece vi aiuterà a vivere al meglio l’esperienza visiva proposta dagli sviluppatori, permettendovi di vedere ogni dettaglio grazie alle tecnologie più avanzate. Gli sconti interesseranno non solo le GPU Nvidia della serie 30, ma anche le più recenti della serie 40.

Quale modo migliore di godere delle migliorie grafiche se non attraverso un ottimo monitor in grado di regalarci immagini più nitide e fluide? Vediamo tutti i display in offerta.

(in offerta su amazon.it) Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27" Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio Il pannello IPS da 27” con un rapporto di 16:9 e design senza cornice rende questo monitor un’opera d’arte adatta a creare altre opere d’arte

(in offerta su amazon.it) ASUS ProArt PQ22UC Monitor Professionale, 4K (3840 x 2160), OLED, 99 % DCI-P3, HDR, Smart Detachable Stand Pannello OLED pure rgb a 21,6 pollici al mondo offre una riproduzione dei colori estremamente saturi e accurata con una gamma di colori del 99% dci-p3

Queste erano tutte le offerte di ASUS per questo Amazon Prime Day 2023. Vi ricordiamo che saranno attive a partire da mezzanotte e per i prossimi due giorni. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!