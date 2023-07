Meater: massimi sconti in occasione del Prime Day 2023

In occasione del Prime Day 2023, Meater, ha deciso di sfornare i migliori sconti dell’anno su alcuni dei loro prodotti, scopriamoli

Durante il Prime Day su Amazon.it, è possibile approfittare degli sconti sui dispositivi MEATER, che permettono di monitorare a distanza la cottura di carne e pesce. In particolare, MEATER Original e MEATER Plus, grazie allo sconto del 30%, raggiungono in questi giorni il prezzo più basso dell’anno. MEATER Block potrà invece essere acquistato con uno sconto del 25% rispetto al prezzo base.

I prodotti in offerta | Meater sconti Prime Day

L’offerta è valida dalle 00:01 dell’11 luglio fino alle 23:59 del 12 luglio, e permette di risparmiare sull’acquisto dei seguenti prodotti:

MEATER Originale: €76,30 (invece di €109) Il primo termometro da cucina intelligente e totalmente wireless. Grazie all’app MEATER, permette di monitorare lo stato di cottura dal proprio smarthphone, ricevendo un avviso a una volta che la pietanza è pronta.

MEATER Plus: €90,30 (invece di €129) Il prodotto di punta di MEATER: lo stesso fantastico termometro da cucina intelligente, ma con una portata wireless estesa fino a 50 metri. Questo dispositivo, tra l’altro, è stato già da noi recensito. Cliccate qui per leggere la nostra recensione completa.

MEATER Block: €224,25 (invece di €299) Quattro termometri smart con sonde interamente wireless che permettono di monitorare la temperatura del cibo da remoto e di ricevere un avviso sul proprio smartphone a cottura conclusa. MEATER Block ha una portata di 50 metri e la modalità stand-alone, dando così la possibilità di cucinare anche senza l’utilizzo dello smartphone.

I dispositivi di MEATER si configurano tramite l’app di MEATER in pochi passaggi e sono semplicissimi da usare: un vero alleato nelle grandi grigliate. Passata la stagione della cucina all’aperto, i dispositivi potranno poi essere impiegati anche in altri metodi di cottura, come nel classico forno o in padella. La versatilità è tra i punti di forza di MEATER! Inoltre, dopo l’uso, la sonda di MEATER può essere lavata in lavastoviglie, pronta per tornare come nuova al prossimo utilizzo.

