Batman Arkham City: disponibile un aggiornamento a sorpresa

Strano ma vero: Batman Arkham City riceve un aggiornamento sulle console Sony. Vediamo insieme di cosa si tratta

Sebbene l’imminente Gotham Knights non condividerà la stessa continuità con i titoli Arkham di Rocksteady, i vecchi titoli di Batman sono ancora nel cuore di tanti fan dell’erore targato DC Comics. Ora che sappiamo che Gotham Knights non ce la farà a spuntare fuori per tutto il 2021, alcuni potrebbero persino voler tornare indietro e rivisitare alcuni degli intramontabili brawlers suddetti. Se avete a disposizione una PS5 e vi capita di voler riprendere in mano Batman Arkham City, beh, ci sono buone notizie per voi: è disponibile un nuovo aggiornamento totalmente inaspettato. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Batman Arkham City: l’aggiornamento risolve un bug di compatibilità su PS5

Apparentemente dal nulla, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Batman Arkham City su PS4 rilasciato come parte della Arkham Collection rimasterizzata per la piattaforma in questione. Le note della patch riportano semplicemente che era per la compatibilità con PS5. Apparentemente c’era un bug che costringeva il gioco a renderizzare le immagini a una risoluzione inferiore rispetto a PS4 e PS4 Pro, facendo girare il titolo sotto i 1080p sul nuovo sistema di Sony. Ora, però, sembra che sia stato tutto risolto.

Batman: Arkham City è disponibile per PS4 e Xbox One come parte della Arkham Collection, oltre che singolarmente su PC. L’aggiornamento 1.03, che risolve il problema PS5, è ora disponibile. Rocksteady non darà seguito al franchise della serie Arkham, ma sta attualmente lavorando a Suicide Squad: Kill the Justice League, che è attualmente previsto per il rilascio nel 2022.

