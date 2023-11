Offerta da BEST BUY per il Samsung Galaxy A54 da Euronics

Sul sito di Euronics è presente un’ottima offerta sul Samsung Galaxy A54. Scopriamo tutti i dettagli dello sconto e sul dispositivo in questo articolo

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone di fascia media che ha fatto il suo debutto nel 2023, offrendo agli utenti un dispositivo equilibrato con diverse caratteristiche di punta a un prezzo più accessibile. Il punto di forza di questo dispositivo è il suo display AMOLED da 6,5 pollici, che offre una straordinaria qualità visiva. Con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, l’esperienza visiva è fluida e vivida, perfetta per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e molto altro.

Il cuore di questo smartphone è il processore MediaTek Dimensity 700, un chip di fascia media che offre prestazioni più che sufficienti per le attività quotidiane. Questo processore gestisce agevolmente la navigazione web, l’uso dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali, garantendo un’esperienza utente scorrevole. Oggi su Euronics il Samsung Galaxy A54 è in offerta a 349€.

Disintegrato il prezzo del Samsung Galaxy A54 con l’offerta di Euronics

La fotocamera principale da 50 MP è un altro punto forte del Galaxy A54. Questa fotocamera è in grado di catturare foto e video di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie all’ampia apertura e alla tecnologia di elaborazione delle immagini. Inoltre, la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP è utile per catturare paesaggi e interni, offrendo un campo visivo più ampio. La fotocamera macro da 5 MP è perfetta per catturare dettagli ravvicinati, come fiori o piccoli oggetti. Il Samsung Galaxy A54 è in offerta a 349 sul sito di Euronics.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’eccellente durata, consentendo agli utenti di utilizzare il dispositivo per lunghe giornate senza preoccuparsi di esaurire l’energia. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida da 15 W consente di recuperare rapidamente la carica quando necessario. In termini di memoria, il Galaxy A54 offre opzioni di 4 GB o 6 GB di RAM, in modo da poter scegliere la configurazione che meglio si adatta alle vostre esigenze di multitasking. La memoria interna da 64 GB o 128 GB offre spazio sufficiente per conservare foto, video, applicazioni e altri contenuti digitali.

Per ulteriori aggiornamenti, offerte e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.