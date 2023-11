L’offerta di Unieuro sul Samsung Galaxy S23 è CLAMOROSA

Su Unieuro è disponibile un’offerta davvero pazzesca sul Samsung Galaxy S23 con uno sconto che fa calare a picco il prezzo. Scopriamo tutti i dettagli

Il Samsung Galaxy S23, rilasciato da Samsung nel 2023, si posiziona come uno smartphone di fascia alta. Questi dispositivo offre una combinazione di specifiche impressionanti e funzionalità all’avanguardia per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Cominciando dal display, il Galaxy S23 presenta un display da 6,1 pollici con una risoluzione nitida di 2532 x 1170 pixel. Inoltre, entrambi i modelli vantano una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che offre una scorrevolezza e una reattività straordinarie durante l’uso quotidiano e il gaming.

Sotto il cofano, il Galaxy S23 è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2, che assicura prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. Questo chip mobile di ultima generazione consente di gestire facilmente attività impegnative, come giochi graficamente intensi e navigazione web multitasking. Questo straordinario device, il Samsung Galaxy S23 è in offerta su Unieuro a 749€ a fronte dei 1039€ di listino.

Crolla il prezzo del Samsung S23 con l’offerta di Unieuro

La fotocamera è un punto di forza di questo dispositivo. La fotocamera principale da 50 MP con un’ampia apertura di f/1.6 cattura immagini di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, garantendo dettagli nitidi e colori vibranti. La fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per selfie e videochiamate, offrendo una qualità eccellente. Il Galaxy S23 è anche ben equipaggiato in termini di durata della batteria, con una batteria da 3900 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Ciò significa che potrete utilizzare il dispositivo più a lungo e recuperare rapidamente l’energia quando ne avrete bisogno.

La memoria RAM da 8 GB garantisce un multitasking fluido e veloce, consentendo di passare agevolmente tra le applicazioni aperte. Inoltre, potrete scegliere tra diverse opzioni di memoria interna, tra 128 GB, 256 GB e 512 GB, in modo da avere ampio spazio per conservare tutte le vostre foto, video e applicazioni preferite. In definitiva, il Samsung Galaxy S23 è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di fascia alta con un display straordinario, prestazioni potenti e una fotocamera di alta qualità, e ricordiamo che è in offerta sul catalogo online di Unieuro.

