San Valentino è alle porte, e NETGEAR coglie l’occasione per proporre offerte e prodotti adatti ad un regalo sicuramente gradito. I dettagli

NETGEAR non si lascia sfuggire l’occasione di San Valentino, il fornitore leader di prodotti per la connessione pluripremiati, rende tutto più semplice, anche dare forma al pensiero che deve ancora nascere. Con un portfolio in grado di soddisfare le esigenze più svariate, ecco che i prodotti NETGEAR vengono in soccorso di chi vuole sorprendere “la propria metà”.



Per gli estimatori del “bello” la scelta non può che ricadere sulla cornice Meural Canvas II: un elegante display in alta risoluzione dedicato all’arte digitale e progettato per riprodurre fedelmente le immagini attraverso una tecnologia proprietaria “TrueArt “, per la quale ogni opera sembra reale e strutturata come su tela. Un’interfaccia innovativa e touchless, un design essenziale e curato, disponibile nella versione da 27” e da 21,5” con cornice in legno o laccata (in bianco o in nero).

Un vero e proprio raccoglitore di emozioni, dove poter rivivere i momenti più belli e decisivi della propria storia e godere di una collezione personale di opere d’arte, NFT compresi. Prima di proseguire, le parole di David Henry, presidente e direttore generale di Connected Home Products and Services di NETGEAR;

Indipendentemente dal luogo in cui ci si reca, che si tratti di un rapido viaggio di lavoro, di una vacanza prolungata o di entrambe le cose, la convenienza e la tranquillità di avere una rete potente, sicura e personale in tasca non possono essere sopravvalutate

Netgear: ecco le proposte regalo per San Valentino

Adatto a sportivi e amanti del viaggio è il nuovo router mobile Nighthawk M6 Pro ultraveloce 5G, dotato di tecnologia WiFi 6E. Alta ingegneria a portata di mano, prestazioni di livello superiore e piena affidabilità. L’M6 Pro è un device che invece coniuga l’utile e il dilettevole, offrendo un’esperienza di connessione oltre le aspettative; un prezioso supporto per accompagnare i passi più importanti del proprio percorso, sia personale che professionale.



