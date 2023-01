The Quiet Girl: la prima clip in anteprima del film candidato agli Oscar 2023

Ecco per voi la prima clip ufficiale del film The Quiet Girl, diretto da Colm Bairéad. Candidato agli Oscar come miglior film internazionale; dal 16 febbraio al cinema

Fresco di nomination per gli Oscar 2023 nella categoria di Miglior film internazionale; Ufficine Ubu è orgogliosa di presentare, la prima clip ufficiale del film The Quiet Girl. Sotto la regia di Colm Bairéad; dopo il grande successo ottenuto nel Regno Unito, come miglior film indipendente, The Quiet Girl è pronta a conquistare il grande schermo.

Adattamento cinematografico di Foster, l’acclamata storia breve scritta da Claire Keegan. The Quiet Girl sarà disponibile nella sale il prossimo 16 febbraio. Ecco di seguito per voi la clip ufficiale.

The Quiet Girl: tutto quello che sappiamo

Oltre ad essere in lizza per i prossimi Oscar 2023; The Quiet Girl è apprezzato dalla stampa internazionale e reduce di innumerevoli riconoscimenti e lodi (tra cui premio Miglior Film nella sezione Generazione Kplus, alla Berlinale 2022). Un vero un racconto di formazione sul senso di solitudine e il bisogno di sentirsi accettati.

Protagonista della storia è la giovane Cáit, una bambina di nove anni immersa in un silenzio introverso che a poco a poco l’ha resa invisibile agli occhi di chi le sta attorno. Proveniente da una famiglia numerosa, disfunzionale e impoverita dell’Irlanda rurale; lotta silenziosamente e sopporta l’indifferenza del mondo circostante.

Ma quando i genitori la mandano in campagna per passare le vacanze estive da una lontana coppia di parenti mai visti, Cáit entrerà per la prima volta in contatto con una realtà affine al suo modo di percepire e vivere il tempo. Una realtà che le permetterà di scoprire l’importanza degli affetti famigliari che mai aveva provato e che la porterà anche a conoscenza di un segreto celato da tempo.

Con protagonista la giovane attrice esordiente Catherine Clinch, assieme a Carrie Crowley e Andrew Bennet.

