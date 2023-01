Recensione Marvel’s Midnight Suns: quando la carta vincente è la strategia

Scopriamo nella nostra recensione di Marvel’s Midnight Suns, un gioco strategico ambientato nel mondo dei supereroi che amiamo con ardore

Marvel’s Midnight Suns è un videogioco strategico sviluppato da Firaxis Games in collaborazione con Marvel’s Games disponibile per PC e console. Il titolo è chiaramente una dedica a tutti i fan degli strategici e dei supereroi e noi abbiamo avuto modo di provarlo per esprimere il nostro giudizio a riguardo. In questa recensione di Marvel’s Midnight Suns andremo ad analizzare il gioco in tutti i suoi aspetti così da valutare la qualità effettiva del titolo, con tutti i suoi pregi e difetti.

Una grande minaccia – Recensione Marvel’s Midnight Suns

Nella nostra avventura vestiremo i panni di Hunter, un leggendario cacciatore di demoni che dovrà guidare un gruppo di eroi, formato in parte da eroi dei Midnight Suns e degli Avengers. Lo scopo dei nostri supereroi è fermare Lilith, la Madre dei Demoni e la profezia del suo maestro, Chthon. Questa temibile creatura è pronta a conquistare la Terra e portare l’inferno sul pianeta e tocca a noi fermarla con l’aiuto di molti supereroi. Avremo Iron Man, Captain America, Wolverine, Spider-Man, Scarlet Witch, Doctor Strange, Captain Marvel, Hulk ma anche eroi meno noti ma già facenti parte del gruppo dei Midnight Suns come Blade, Nico Minoru, Magik e Ghost Rider. Ad aggiungersi a questi 12 ci sarà proprio Hunter, il nostro eroe creato appositamente che potrete personalizzare come volete.

Lilith non è da sottovalutare perché grazie alla possibilità di poter corrompere chiunque ne vedremo di tutti i colori. Il gioco dura circa una cinquantina di ore e risulta una vera e propria epopea, fatta di colpi di scena, combattimenti, dialoghi e vicende di ogni sorta e che scorre veramente bene. Pur essendo una trama incentrata sulle vicende di supereroi e combattimenti sfrenati, non mancheranno dialoghi di un certo livello, che sottolinea la profondità delle vicende che andremo a vivere ricche di colpi di scena e momenti drammatici.

Pronti a combattere! – Recensione Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns è un gioco di ruolo tattico a turni con alcune somiglianze a X-COM, titolo sempre realizzato dai ragazzi di Firaxis. Durante l’avventura dovremo affrontare un potente esercito soprannaturale di demoni e soldati molto agguerriti. Il combattimento, pur essendo strategico risulta molto accessibile anche a giocatori meno esperti. Avremo a disposizione un mazzo di carte da utilizzare per pianificare le nostre azioni. Queste carte sono ben realizzate e spiegano nel dettaglio il loro utilizzo. Le azioni che potrete svolgere nel corso del vostro turno dipendono proprio dalle carte che avete in mano e variano da danno, effetti oppure mosse più standard che si riducono a quelle ambientali e ai movimenti dei personaggi.

La vera difficoltà è il limite di tre carte giocabili per turno, che inserito al posto della classica mossa movimento-azione, rende vitale gestire anche l’ordine delle mosse da svolgere durante il nostro turno. Nello specifico abbiamo tre tipologie differenti di caste ossia Attacco, Talento ed Eroe. Le prime due sono le più standard e servono per arrecare danni alle truppe avversarie, per potenziare/curare i nostri eroi o infliggere stati negativi ai nostri nemici.

Utilizzando queste due tipologie di carte, oltre a ottenerne l’effetto, si caricherà un particolare indicatore chiamato Coraggio, utile per scatenare i potenti effetti delle carte Eroe. Queste carte sono simili a quelle normali ma con effetti decisamente più devastanti. Infine, abbiamo le carte più potenti presenti in Marvel’s Midnight Suns, ossia quelle che vengono sbloccate dopo aver ottenuto una certa affinità con un eroe. Queste carte consentono di scatenare mosse altamente cinematografici quanto potenti, in grado di cambiare le sorti di uno scontro.

Non mancano sistemi di potenziamento per le carte, infatti basterà andare nella forgia dove potremo fondere carte doppie per ottenere una carta potenziata. Nel complesso, pur essendo un sistema semplificato rispetto a X-COM la tattica rimane e riuscirà a soddisfare anche i palati più fini del genere. Bisognerà pensare a una strategia adeguata per superare i vari combattimenti perché non avrete una grossa quantità di eroi subito disponibili da mandare in combattimento. Le prime battaglie potreste pure superarle facilmente senza troppa strategia ma andando avanti risulterà necessaria per completare il gioco.

Pure i supereroi hanno un punto debole – Recensione Marvel’s Midnight Suns

Continuando la nostra recensione di Marvel’s Midnight Suns, il gioco non è tutto rose e fiori e presenta qualche difetto da sottolineare. Un grosso limite del sistema di combattimento è invece la dimensione delle mappe di gioco. Ogni missione si svolge in un’area molto ristretta che si limita a un’unica schermata, eliminando del tutto l’aspetto esplorativo e riducendo anche l’importanza del posizionamento.

Invece di potersi muovere all’interno di un livello liberamente su grosse aree, sono le ondate di rinforzi nemici a comparire sempre nella stessa area, dando quasi una sensazione di claustrofobia al giocatore. Un altro aspetto negativo da tenere in considerazione è che manca un sistema di copertura, infatti non è possibile sfruttare elementi della mappa di gioco per evitare di essere colpiti. Questa mancanza riduce ulteriormente le tattiche possibili, limitandosi più ad attaccare con ferocia l’avversario.

Nel complesso il gameplay del gioco risulta promosso a pieni voti anche se ha alcuni aspetti che andrebbero rifiniti. Tra quest’ultimi, abbiamo avvertito dopo svariate ore di gioco un senso di ripetitività negli scontri. Quest’ultimi non rappresentano mai una sfida complessa come i capisaldi del genere e quindi finiscono presto per somigliarsi parecchio tra loro. Queste sbavature che abbiamo avvertito non risultano eclatanti ma in futuro in un nuovo capitolo sarebbe interessante se gli sviluppatori si concentrassero su sti aspetti per perfezionare il gameplay già solido svolto con Marvel’s Midnight Suns.

Un costume per ogni eroe – Recensione Marvel’s Midnight Suns

Per quanto riguarda la direzione artistica Marvel’s Midnight Suns risulta solida e ben realizzata, ma graficamente sembra leggermente sottotono. Considerando che il gioco è cross-gen evidentemente si notano delle restrizioni grafiche dovute alle console di scorsa generazione che purtroppo non permettono al titolo di brillare di luce propria. Le animazione di combattimenti ed effetti risultano ben realizzati e messi in scena in modo efficace e a ogni attacco vedremo il nostro supereroe eseguire mosse scenografiche. Gli incantesimi e gli attacchi con le armi sono colorati, cruenti e di grande impatto, rendendo i combattimenti molto cinematografici.

La colonna sonora è incalzante con il gioco, con melodie potenti simili all’heavy metal ma anche toni più drammatici, proprio come un film d’azione ad alto budget. Per quanto riguarda il comparto tecnico il gioco gira fluido senza grossi cali di fps, anche se bisogna sempre tenere conto la natura cross-gen del gioco che non permette di raggiungere il massimo potenziale. Infatti, tecnicamente alcune cose lasciano un po a desiderare, come le cutscene che sono ben eseguite ma hanno alcune animazioni delle espressioni facciali legnose e poco realistiche. Considerando il target del gioco, ovvero i fan dei fumetti e film Marvel, non riesce a raggiungere il livello di quest’ultimi come qualità visiva.

Conclusione

Giunti alla fine della recensione di Marvel’s Midnight Suns siamo pronti a tirare le somme. Il gioco ha superato le nostre aspettative e il mix tra strategico a turni e supereroi in azione funziona egregiamente. I difetti non mancano tra quelli grafici e di gameplay poco profondo e ripetitivo ma non risultano troppo incisivi da rovinare l’avventura. In un nuovo futuro capitolo i difetti elencanti nella recensione possono essere tranquillamente risolvibili dagli sviluppatori con i giusti accorgimenti. Se siete fan della Marvel e dei supereroi in generale e volete vederli in azione in un gioco tattico a turni Marvel’s Midnight Suns fa decisamente al caso vostro.