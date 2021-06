Migliori offerte CPU (processori PC) | Amazon Prime Day 2021

Ecco tutte le migliori offerte su CPU che saranno attive durante l’Amazon Prime Day 2021, con tutti i nostri consigli all’acquisto!

Come di consueto ci troviamo anche quest’anno faccia a faccia con l’Amazon Prima Day, seguiteci per scoprire quali saranno le migliori offerte tra le tante.

Vi ricordiamo che l’abbonamento Prime è attivabile ad un costo di 36 euro l’anno, dunque 3,99 euro al mese, e vi consente di accedere a svariati servizi che vanno oltre i vantaggi legati alla consegna gratuita. Avrete difatti a disposizione il mondo di Amazon Prime Video, i titoli selezionati per Kindle e Audible. Se volete accedere alle offerte per l’Amazon Prime Day, dovrete correre a sottoscrivere un abbonamento Prime, con 30 giorni gratuiti di prova. Le offerte partiranno il 21 giugno alle 00:00 e termineranno il 22 giugno alle 23.59.

Migliori offerte CPU (processori PC) | Amazon Prime Day 2020

Perché cambiare processore? O acquistarne uno nuovo? I motivi sono disparati. Dall’ottenere una macchina decisamente più performante in tutti i lavori, da semplici utilizzi tipici da ufficio, all’utilizzo di software molto impegnativi, sino alla possibilità di giocare tutti i titoli attualmente presenti.

Che tu sia un gamer, un fruitore di software professionali, o entrambi, questo è il momento ideale per acquistare una CPU ad un prezzo decisamente ridotto. Un’opportunità unica, soprattutto in questo momento un po’ particolare di shortage che ha alzato i prezzi di tutti i prodotti a base di silicio. D’altronde, il tempo ha reso i sistemi operativi, e tutto ciò che vi è annesso, sempre più “pesante”, come anche i giochi stessi, e questo potrebbe favorire l’obsolescenza del computer. Tra tutti i processori in sconto, ricordatevi di acquistare quello che fa per voi. Favorite dunque processori con un elevato numero di core se utilizzare software professionali che fanno ampio uso del multithread. Acquistate invece un processore, magari con un minor numero di core, e un elevato rapporto qualità prezzo se siete dei giocatori, e possedete già una GPU prestate, in caso contrario seguite la nostra sezione offerte per conoscere le migliori GPU che andranno in sconto. Cercate invece la soluzione più economica per usi tipici da ufficio.

Buoni acquisti dal team di tuttoteK!

Questo articolo sulle migliori offerte per CPU dell’Amazon Prime Day 2021, è solo uno dei tanti disponibili nel nostro sito. Per non perdere nessuna offerta lampo, segui la nostra sezione offerte!