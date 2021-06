Migliori offerte schede video (GPU) | Amazon Prime Day 2021

Ecco una lista di imperdibili sconti sulle GPU per non riuscire a farsi sfuggire nemmeno una delle migliori offerte di questo Amazon Prime Day 2021 sulle schede video!

Purtroppo il 2021 è stato un anno davvero tremendo per le GPU: lo shortage causato dalle difficoltà di soddisfare la domanda di semiconduttori gonfiata dalla pandemia e i miner che le acquistano in blocco prima che possano arrivare ai consumatori hanno aumentato i prezzi fino a triplicarli in certi casi. Ma sembra che cominci a vedersi un po’ di luce in fondo al tunnel, infatti i prezzi stanno lentamente calando e durante l’Amazon Prime Day potremmo vedere delle buone offerte. Acquistare al Prime Day potrebbe essere un buona decisione perché con le offerte le scorte si esauriscono più in fretta e quindi potremo vedere un nuovo aumento dopo l’evento.

Vi ricordiamo che per usufruire delle offerte dell'Amazon Prime Day è necessario attivare un account Prime. Gli sconti inizieranno alle 00.00 del 21 giugno e finiranno il giorno successivo.

Amazon Prime Day: le migliori offerte sulle schede video (GPU)

Le schede grafiche, complici anche la presentazioni di Nvidia della serie 30 e l’annuncio delle nuove Radeon di AMD, hanno attirato l’attenzione di milioni di videogiocatori, ma anche di tanti miner che erano interessati alle potenza delle GPU per produrre criptomonete. Per AMD non va meglio dato che TSMC non riesce a garantire una produzione di die abbastanza elevata per il momento. Questa del Prime Day potrebbe essere la prima occasione dopo tanto per portarsi a casa una GPU!

