Migliori offerte TV e monitor | Amazon Prime Day 2021

In questo articolo vi proponiamo una selezione delle migliori offerte su TV e monitor che saranno attive durante l’Amazon Prime Day 2021 e anche qualche consiglio per gli acquisti

Anche quest’anno è arrivato, con un po’ di ritardo, l’Amazon Prima Day, un paio di giornate con offerte dedicate agli utenti Prime. L’abbonamento Prime è attivabile ad un costo di 36 euro l’anno – ovvero 3,99 euro al mese – e consente di accedere a svariati servizi. Oltre alla consegna gratuita su tutti i prodotti Prime in un solo giorno, avrete a disposizione la videoteca di Amazon Prime Video, i titoli selezionati per Kindle e Audible. Insomma i vantaggi sono veramente tanti ed il primo mese di prova è completamente gratuito. Ovviamente se volete accedere alle offerte per l’Amazon Prime Day dovrete correre a sottoscrivere un abbonamento Prime. Le offerte partiranno il 21 giugno alle 00:00 e termineranno il 22 luglio alle 23.59.



Migliori offerte TV | Amazon Prime Day 2021

Questo è un ottimo momento per cambiare TV, tecnologie come L’OLED e il Quantum Dot stanno pian piano diventando meno costose e alla portata di tutti. Inoltre il 4K sta diventando uno standard sia per lo streaming che per il gaming, grazie alle nuove console e schede video. Come scegliere la migliore offerta sulla TV durante l’Amazon Prime Day? Prima di tutto dovete tener conto del pannello. I modelli meno costosi utilizzano pannelli LCD, ma ce ne sono di diversi tipi. Una cosa a cui badare è il numero di zone di dimming: più elevato è, meglio è. Alcuni pannelli LCD utilizzano Quantum Dot per migliorare la resa cromatica. I pannelli OLED forniscono invece contrasti perfetti e neri profondi ed anche ottimi tempi di risposta, ma sono sempre un po’ meno luminosi. Se volete il nostro consiglio investite in un modello almeno 4K e compatibile con gli standard HDR più diffusi (HDR10, HDR10+, HGL, Dolby Vision). Nel 2020 è stato introdotto anche HDMI 2.1 che porta ad una serie di funzionalità che verranno pian piano sfruttate nei prossimi anni: se dovete fare un investimenti importante tenetelo presente. Molti TV hanno una buona qualità d’immagine, ma audio abbastanza scarso. Quindi fate attenzione anche alle offerte su soundbar e sistemi Hi-Fi.

Migliori offerte monitor | Amazon Prime Day 2021

Il monitor è un componente fondamentale per chi gioco e per chi lavora. Una buona qualità d’immagine migliora l’esperienza, ma anche aiuta la vista. Essenzialmente ci sono 2 tipi di monitor sul mercato, quelli con pannelli TN e quelli IPS. Stanno cominciando anche a diffondere i primi modelli OLED e Quantum Dot, ma sono ancora abbastanza costosi. I pannelli TN sono particolarmente interessanti per i giocatori perché permettono di raggiungere tempi di risposta bassi e refresh rate elevati a basso costo. I pannelli IPS invece garantiscono una copertura cromatica più estesa e fedele ed in genere sono più lenti – non sempre al giorno d’oggi – e più costosi, di norma sono utilizzati dai professionisti e creators, ma le versioni più avanzata sono interessanti anche per i gamer. Ci sono ottimi modelli FHD o 2K con buona copertura colore e tempi di risposta bassi che si possono acquistare per cifre irrisore. Ma se volete fare un investimento più a lungo termine è meglio andare su pannelli 4K HDR (anche alcuni giochi cominciano a sfruttare l’HDR), chiaramente dipende dalla vostre esigenze: molti pannelli 4K ancora fanno fatica a star dietro alla velocità delle controparti FHD e 2K o lo fanno con costi molto elevati.

Buono shopping!

Questo sulle migliori offerte TV e monitor dell’Amazon Prime Day 2021 è solo uno dei tanti disponibili nel nostro sito per non farvi perdere nemmeno uno degli sconti di questo evento. Quindi seguite la nostra sezione offerte!