Meta Quest 2: i migliori giochi VR da regalare a Natale

In questo articolo vi presenteremo una vetrina dei migliori giochi VR per Meta Quest 2 da regalare a Natale. Vediamo di quali si tratta

L’universo VR, fin dal suo arrivo sul mercato, è stato sempre oggetto d’interesse da parte dei videogiocatori. Vivere un’esperienza in realtà virtuale suscita sempre emozioni indescrivibili, un po’ perché ormai siamo abituati a giocare da console o PC, ma soprattutto perché ci possiamo immergere letteralmente nel videogioco. Qual è il miglior regalo da fare a chi possiede un visore VR? Iniziamo questo articolo e scopriamo quali sono i migliori giochi VR per Meta Quest 2 da regalare a Natale.

Among US, Iron Man, The Walking Dead e Population, ecco i migliori giochi VR per Meta Quest 2 da regalare a Natale

Il primo titolo proposto è Among Us VR, uno fra i videogiochi più amati dagli utenti, specialmente se giocato con tanti amici. Nel corso della partita si dovrà fare team building per scoprire l’assassino e allo stesso tempo riuscire a sopravvivere. Come se non bastasse bisognerà anche completare delle task prima che l’impostore riesca a eliminare tutti. Un gioco “semplice” ma che vi metterà a dura prova sotto tanti aspetti. Il gioco è disponibile al prezzo di 9,99 €.

In Iron Man VR invece vestiremo i panni di uno degli eroi più amati dell’universo cinematografico e non solo della Marvel. Indossate l’armatura e volate nel cielo combattendo contro orde di nemici per salvare il mondo. Potrete acquistare questo titolo al prezzo di 39,99 €. Per gli amanti del brivido non c’è esperienza migliore di The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, dove si potranno combattere i walker a New Orleans, ma attenzione, questo gioco non è per i deboli di cuore. Questo titolo sarà disponibile a partire dall’1 dicembre.

L’ultimo dei videogiochi consigliati è Population: One Sandbox VR che permetterà di esplorare nuove terre, migliorare le proprie abilità nel combattimento con la spada e assediare, addirittura, un villaggio vichingo. Anche questo titolo VR arriverà a dicembre. Cosa ne pensate di questi videogiochi proposti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo della realtà virtuale e di quello videoludico in generale, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!