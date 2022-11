God of Ragnarok: le migliori abilità da sbloccare fin da subito

Nella Scandinavia spartana di Santa Monica sopravvivono solo i migliori: ecco le abilità su cui contare davvero in God of War Ragnarok

Dopo il suo prologo iniziale, God of War Ragnarok apre ben presto l’accesso a molte funzioni, equipaggiamento, luoghi e, naturalmente, abilità tra le quali è consigliabile cercare subito le migliori. Abbiamo buone notizie: il tempo che ci siamo presi rispetto al day one ci è servito per effettuare la scrematura in questione. Se dunque non siete dei fedelissimi della prima ora (o anche se lo siete, non discriminiamo nessuno), qui potrete trovare i cavalli su cui scommettere per arrivare indenni nel Valhalla. O forse abbiamo preso la metafora sbagliata, essendo il Valhalla il paradiso dei guerrieri morti in battaglia…

Rastrello glaciale

Partiamo dalla prima abilità nel nostro elenco tra le migliori di God of War Ragnarok. Il Graffio Gelido, se sapete far economia con i vostri punti esperienza fino a poco prima del vostro ritorno a casa dopo aver rintracciato l’orso. Per soli 750 punticini, tenendo premuto R1 causerete un’onda d’urto glaciale trascinando l’ascia a terra con una cucchiaiata degna di Francesco Totti. Come attacco è pure rapido, e congela i (molti) nemici che colpisce. Naturalmente potreste optare per la Falce Vendicativa o attaccare roteando, o con la tempesta evasiva. A inizio gioco, però, non c’è davvero di meglio.

Quando ti morde il Superman della Marvel – migliori abilità di God of War Ragnarok

Potevamo esimerci da un gioco di parole del genere per introdurre una delle migliori abilità di tutto quanto God of War Ragnarok? Siccome si parla di una dote da sbloccare dopo un incontro con Thor, la risposta è no. Tornano le Lame del Caos, con tutte le capacità che ne derivano… dopo un po’, almeno. Se già avete messo da parte abbastanza punti esperienza in precedenza, non dovrebbe darvi problemi fare altrettanto per la Morsa di Iperione. Tenendo premuto R1 mentre mirate, Kratos si fionderà verso i nemici, stordendoli a lungo. Con altri 250 punti esperienza potreste corroborare gli attacchi pesanti a distanza con la Spazzata Scottante, ma perché farlo quando avete già la Morsa?

Ssssssssssei in trappola – migliori abilità di God of War Ragnarok

Usate l’Estinzione delle Fiamme che avete ottenuto sconfiggendo uno dei primi boss per potenziare l’ascia ed aumentare il numero di abilità disponibili. Se avete comprato solo il Graffio Gelido e la Morsa di Iperione, dovreste avere abbastanza punti per comprare tutto ciò di cui avete bisogno per l’ascia. Vi consiglieremmo il Tranello del Serpente per un attacco potente e soddisfacente che fa del vostro bersaglio una bomba congelante per altri nemici. In aggiunta al bowling scandinavo, ora dovreste avere anche molte altre opzioni di acquisto. Potete decidere se puntare sulle abilità di movimento, quelle a distanza o, perché no, puntare sulle Lame del Caos se avete scelto quelle.

Brividi, ma senza Mahmood o Blanco – migliori abilità di God of War Ragnarok

Se “aggro” è il vostro modo di descrivere lo stile con cui combattete, le abilità da sbloccare al livello 2 fanno per voi. Per l’Ascia del Leviatano potete sbloccare infatti Permagelo, mentre per le Lame del Caos potete avere Sacrificio. Chi crede nelle proprie capacità può consentire così alle propri armi una supercarica ad ogni colpo consecutivo, a patto che non ne incassiate colpi frattempo. Il cerchio intorno all’icona dell’arma nella vostra interfaccia si riempirà ad ogni legnata, e se l’arma sarà carica farete molto più male. Non solo, l’abilità successiva nell’albero consente di utilizzare un attacco ancora più potente con L1+Triangolo!

Chi guarda le guardie – migliori abilità di God of War Ragnarok

Non vorremo far divertire solo papà, vero? Dovreste avere anche abbastanza punti per sbloccare qualcosa anche per il povero Atreus. Non che il suo albero delle abilità sia poi così grande, almeno non al momento. E mentre suggeriremmo un approccio da “gallina domani”, c’è un “uovo oggi” che potreste benissimo cucinare alla coque. Parliamo dell’abilità Protettore Vigile, con cui potrete fare di Atreus un’ottima esca… cioè, un diversivo, nel caso Kratos venisse travolto dall’orda. Così eviterete di crollare sotto i colpi nemici anche nelle situazioni più difficili. Atreus è in gamba, si arrangerà.

All’armi – migliori abilità di God of War Ragnarok

Va bene che “è importante saperla usare”, ma anche una buona arma aiuta. Una volta visitata la casa di Sindri per la prima volta, le cose da fare non mancano. L’apripista della lista è l’offerta di Brok di crearvi un nuovo scudo mentre ripara il vostro Guardian Shield, dandovi due opzioni. Il Dauntless Shield è quello classico del predecessore, ricompensando ogni parata tempestiva. Non si può dire lo stesso dello Scudo Muro di Pietra, che assorbe danni sia da attacchi normali che da attacchi di categoria Anello Giallo. Dopo una buona parata, due colpi di L1 vi permettono di contrattaccare con ogni scudo, ma il secondo è il migliore per i difensori della prima ora. Se volete rischiarvela, invece, optate per il primo!

Offesa o difesa, questo è il dilemma – migliori abilità di God of War Ragnarok

Brok vi può fornire delle ottime armature. Probabilmente avete solo il materiale Hacksilver per acquistare un set al livello 1, ma con ogni set successivo avrete diversi vantaggi. La Fortified Husk potenzia le parate di Kratos, donandogli un contrattacco esplosivo. Per quanto riguarda invece Vidar’s Might, si tratta di fare più danni alla fine di una combo e di corroborare i vostri attacchi. Sono entrambi validi, ma (di nuovo) il primo è più improntato sulla difesa e il secondo sull’attacco. Evitate però di combinarli, perché è l’armatura completa a sortire i suoi effetti. Anche la corazza di inizio gioco si può usare, ma per potenziarla servono dei materiali che troverete solo a fine avventura.

Il meglio dei nove regni – migliori abilità di God of War Ragnarok

Forza e difesa sono dei gran valori, ma se vedete la salute di Kratos ridursi al minimo più spesso del dovuto vi conviene affrontare la prima quest secondaria di Svartalfheim. Distruggendo i Mining Rigs alla Bay of Bounty nella missione In Service of Asgard, otterrete risorse uniche con cui creare il set Nidavellir’s Finest, che incrementerà in modo sostanzioso la vostra vitalità e vi darà dei boost aggiuntivi alla salute quando afferrate dei nemici storditi. Le coperture per il torace e il giro vita vi danno più tempo per afferrare i nemici, ma potete anche sperimentare combinando la corazza per il torso con altri set. Sì, in questo caso combinare conviene.

Splendido splendente – migliori abilità di God of War Ragnarok

Più avanti nel gioco rivisiterete il regno degli elfi di Alfheim. In seguito alla quest principale, vi verrà proposto di esplorare il deserto a nord che ospita svariati contenuti aggiuntivi. Esplorando questo territorio desolato troverete diversi scrigni leggendari. Al loro interno vi attendono i componenti per spalle, braccia e girovita della Corazza Radiosa. Sia i polsini che la cintura possono causare un Realm Shift ad ogni schivata all’ultimo secondo, rallentando gli avversari e aprendovi la strada per dei contrattacchi da paura. In aggiunta guadagnerete delle benedizioni runiche ad ogni attacco evitato. Niente male!

Marrabbio – migliori abilità per God of War Ragnarok

Di manici per l’ascia del Leviatano a inizio gioco non ne avrete molti. Per questo motivo, vi consigliamo di potenziare la Rabbia, che otterrete subito dopo aver incontrato Thor. Ci sembra inoltre il momento giusto per ricordare che, a differenza del gioco precedente, potete tenere l’equipaggiamento di inizio gioco fino alla fine. In altre parole: potenziate ciò che avete a piacimento e sperimentate con tutti gli strumenti che trovate. Può bastare poco per trasformare gli umili strumenti del primo avvio nell’armeria con cui portare a termine l’ultima fatica di Santa Monica. Alla faccia della nuzlocke!

La maledizione della sfiga pura – migliori abilità di God of War Ragnarok

Una volta raggiunta la Bay of Bounty, attraccate all’isola centrale e andate ad ovest del negozio di Sindri. Qui combatterete il miniboss Draugr, il Primordiale, e una volta che lo avrete sconfitto vi attendono non poche ricompense, comprese le Impugnature Maledette dell’Imperatrice per le vostre Lame del Caos. Queste else hanno una probabilità remota di aumentare il vostro danno da forza e il danno runico ogni volta che mettete a segno un colpo. Inoltre, rispetto alle Impugnature d’Acciaio di base con cui iniziate, queste vi daranno un incremento alle statistiche più sostanzioso. Altro che maledizione…

A mali estremi

Se poi non volete farvi mancare nulla e riempire ogni slot per l’equipaggiamento, c’è dell’altro. Lo scudo si può infatti personalizzare con il bordo dello scudo. Dovrete completare la quest secondaria Il Peso delle Catene. Per dare inizio a questa missione, dovrete raggiungere l’atollo al fianco del geyser gigante a nord dell’isola centrale, ovvero Torre di Guardia. Seguite la quest fino alla zipline che vi condurrà alla sporgenza ad est. Aprire lo scrigno rivelerà il Rond of Aggravation. Questo bordo è il migliore in fatto di parate, ricompensandovi con uno scatto d’ira ad ogni parata effettuata con successo. Inoltre i valori di difesa, vitalità e fortuna di base sono ottimi!

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.