KODAK Mini Shot 3 Retro: pacchetto regalo in offerta su Amazon

KODAK Mini Shot 3 Retro è in offerta su Amazon con il pacchetto completo che offre custodia, cartucce, album fotografico, una vera e propria confezione regalo! Scopriamo i dettagli

KODAK Mini Shot 3 Retro è la macchina fotografica istantanea di Kodak che permette non solo di scattare e stampare la foto vedendo la preview in diretta e decidendo se stamparla oppure archiviarla, ma funziona anche come stampante bluetooth per tutte le foto sullo smartphone.

Ua macchina fotografica con un formato quadrato, un’interfaccia molto semplice e intuitiva da utilizzare, perfetta per i più piccoli e per i nostalgici del genere Kodak. Questa offerta su Amazon mette a disposizione non solo la camera, ma anche una confezione regalo fatta e finita davvero da non perdere!

KODAK Mini Shot 3 Retro è in offerta su Amazon con incluso la custodia in pelle con tracolla, due confezioni di cartucce e inchiosto da 30 fogli l’una, album fotografico e altri gadget per appendere le foto appena stampate al prezzo di 164,34 € con il 5 % di sconto rispetto al prezzo originale. Si può acquistare cliccando sul box qui sotto.

KODAK Mini Shot 3 Retro: pacchetto completo in offerta su Amazon

Kodak Mini Shot 3 Retro è una fotocamera istantanea + stampante fotografica. Si possono stampare le foto in formato 7,6 x 7,14 cm direttamente dalla galleria del tuo smartphone tramite Bluetooth. Il nostro prodotto è compatibile con dispositivi Apple e Android.

Kodak punta sulla qualità fotografica utilizzando la tecnologia 12PASS, che consente di stampare foto con strati colorati e plastificati. Questi sono protetti da impronte digitali e acqua.

Il risultato sono due tipi di foto: con o senza bordi. Con questo dispositivo è possibile scrivere sul bordo la data della foto o stamparla senza bordi per una foto più grande!

Con l’app KODAK Photo Printer si può stampare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento grazie alla connessione bluetooth.

E voi cosa ne pensate di questa KODAK Mini Shot 3 Retro disponibile con pacchetto regalo? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.