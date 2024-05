Il nuovissimo Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 fa il suo debutto sul mercato italiano

Tineco, un leader nel settore delle tecnologie per la pulizia domestica, ha annunciato con entusiasmo il lancio del nuovo TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 in Italia

Questa innovativa soluzione 5-in-1 è progettata per offrire una pulizia profonda e completa in tutta la casa, combinando le funzioni di lavapavimenti e aspirapolvere per una pulizia igienica su ogni superficie.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7: l’innovativa soluzione 5-in-1 per la pulizia domestica

Il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è l’ideale per coloro che desiderano un unico elettrodomestico per soddisfare tutte le esigenze di pulizia. Con 5 accessori diversi inclusi, offre una soluzione pratica e compatta senza compromettere l’efficacia della pulizia.

Dai classici attacchi per l’aspirazione fino agli accessori progettati per raggiungere anche gli angoli più difficili, questo dispositivo è progettato per affrontare ogni sfida di pulizia.

La funzione di auto pulizia è stata potenziata con la nuova tecnologia FlashDry, che combina un ciclo di lavaggio rapido per eliminare lo sporco con una fase di asciugatura per mantenere il rullo pulito e senza odori. Il flusso d’acqua a pressione bilanciata assicura una pulizia efficace, mentre la tecnologia Tineco PureCyclone garantisce prestazioni di aspirazione ottimali.

Grazie alla batteria migliorata, il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 offre fino a 40 minuti di autonomia come lavapavimenti e fino a 65 minuti come aspirapolvere. La tecnologia Tineco iLoopTM Smart Sensor ottimizza automaticamente la potenza di aspirazione e lavaggio in base al livello di sporco rilevato, garantendo una pulizia efficiente.

Il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon e sullo Store ufficiale di Tineco al prezzo di 899,00€.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate TINECO? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).