Il Signore degli Anelli Gollum: la lettera di scuse degli sviluppatori è stata scritta da ChatGPT?

Il Signore degli Anelli Gollum (annunciato ai TGA 2021) è stato lanciato all’inizio dell’anno e si è rivelato una delle uscite più disastrose di sempre nella storia recente dei videogiochi. Il titolo è stato pressoché demolito dalla critica specializzata e dal pubblico al momento dell’uscita e, poco dopo, lo sviluppatore Daedalic Entertainment si è scusato per lo stato della produzione in oggetto. Ora sono emersi nuovi dettagli su questa lettera di scuse. Come riportato dal canale YouTube tedesco Game Two (individuato da @Knoebelbroet su Twitter), sembra che Daedalic Entertainment non fosse neanche a conoscenza della lettera o del suo contenuto, mentre l’editore Nacon avrebbe supervisionato l’intero processo; ebbene, alla luce di quanto emerso, sembrerebbe che il messaggio riguardante Il Signore degli Anelli Gollum sia stato scritto da nientemeno che ChatGPT. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

I dettagli sulla lettera, probabilmente scritta da ChatGPT, in merito a Il Signore degli Anelli Gollum

Game Two sostiene che, secondo due fonti anonime, la lettera di scuse per il Il Signore degli Anelli Gollum è stata scritta utilizzando il software di chat gestito dall’intelligenza artificiale ChatGPT ed è stata pubblicata senza essere controllata o corretta. Forse questo spiegherebbe perché l’inizio del messaggio si riferisca al gioco come “The Lord of Ring: Gollum“. Una situazione a dir poco imbarazzante. Poco dopo il lancio de Il Signore degli Anelli: Gollum, è stato confermato che Daedalic Entertainment si sarebbe concentrata solo sulla pubblicazione, che il futuro sviluppo interno sarebbe stato interrotto e che, di conseguenza, il secondo titolo del Signore degli Anelli dello studio era stato cancellato. Se siete interessati al brand della Terra di Mezzo, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo riguardante 5 titoli a tema in uscita prossimamente.

