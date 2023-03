Huawei Store: tante offerte fino al 10 aprile

Huawei ha lanciato una serie di offerte sul suo Huawei Store con sconti fino al 40%. Vediamo in questo articolo tutti i prodotti interessati

Con l’arrivo della bella stagione ecco che arrivano anche una marea di sconti su qualsiasi piattaforma online. La primavera non solo risveglia la natura assopita dall’inverno, ma anche le varie aziende che promettono sconti più o meno interessanti a seconda dei nostri interessi. Oggi tocca a una delle aziende cinesi più importanti che sul suo Huawei Store ha fatto partire una serie di offerte con sconti che raggiungono anche il 40%. Vediamo di che prodotti si tratta.

Offerte last minute e non solo sul Huawei Store

Partiamo innanzitutto con le due offerte dell’ultimo minuto che saranno attive solo per oggi. Il primo prodotto in offerta è il Huawei Mate 50 Pro, uno fra i migliori top di gamma in circolazione che abbassa il suo prezzo a 999,99 € rispetto a 1.119,99 €. Potrete acquistarlo al seguente link. Se invece siete alla ricerca di auricolari TWS allora non potrete perdere lo sconto che interessa le Huawei FreeBuds 5i. Grazie a questa offerta potrete acquistarle presso questo link a 84,90 € e aggiungendo 0,99 € riceverete la custodia ID case.

Passiamo invece adesso alle offerte valide fino al 10 aprile. Il primo prodotto è il Huawei MateBook D16, sia nella versione con processore Intel Core i5 di 12ª generazione che con l’i7. Nel primo caso il prezzo si abbassa a 849,90 €, mentre il secondo sarà disponibile a 1.199,99 €. Con l’aggiunta di 9,90 € potrete avere inoltre anche il Huawei Wireless Mouse Space Grey. Potete acquistarlo al seguente link.

Gli altri due prodotti il Huawei MatePad 11 e il Huawei Watch GT 3 Pro, disponibili entrambi al prezzo scontato di 399,99 € invece di 499,90 €. Potrete acquistare il primo cliccando qui, mentre il secondo è disponibile a questo link. Aggiungendo 29,90 € al MatePad 11 riceverete anche la Smart Magnetic Keyboard, mentre con un aggiunta di 0,99 € al prezzo del Huawei Watch GT3 Pro otterrete il cinturino Easyfit da 22 mm.

Chiudiamo infine con le offerte che partiranno giorno 2 aprile e si concluderanno il 4. Saranno quindi delle offerte flash che non dovrete assolutamente perdere. Il primo prodotto interessato da questi sconti flash è il Huawei MateBook 16s, acquistabile a questo link, che vedrà calare il suo prezzo a 1.499,99 €. Anche in questo caso con 9,90 € in più riceverete il Huawei Wireless Mouse Space Grey. Il secondo prodotto invece è il Huawei Watch GT 3 che sarà acquistabile al seguente link a soli 199,99 € e con 0,99 € in più avrete anche il cinturino Easyfit da 22 mm.

Queste sono le offerte che interesseranno il Huawei Store in questi giorni. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news di offerte riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!