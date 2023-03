Lenovo: presentata la nuova gamma di laptop Yoga

La nuova gamma di laptop Lenovo Yoga che ispira la generazione dei content creator. Lenovo presenta i nuovi Yoga Pro 9i e Yoga Pro 7i/7, Yoga 7i/7, oltre a due laptop Yoga Slim: Yoga Slim 7 e il rinnovato Yoga Slim 6

Creare, lasciarsi ispirare e collaborare in un mondo ibrido è appena diventato più facile con la nuova generazione di laptop Windows 11 Yoga di Lenovo. Questi offrono prestazioni straordinarie, incredibile versatilità e mobilità in un design elegante e leggero. Il laptop più rappresentativo della nuova gamma è Lenovo Yoga Pro 9i, disponibile in due dimensioni dello schermo1 (14,5″ e 16″, gen 8). Il sottile, leggero ed elegante Yoga Slim 7 (14,5”, 8) offre agli utenti maggiore potenza, portabilità una durata della batteria migliore che mai. Ideale per i creatori di contenuti multi-tasking, Yoga Pro 7 (14,5″, 8) e Yoga Pro 7i (14,5″, 8) offrono entrambi prestazioni avanzate in un design elegante. Comfort e design all’avanguardia in un laptop convertibile 2-in-1 particolarmente versatile, lo Yoga 7 (disponibile con schermo da 14″ e 16″, gen 8) offre massima flessibilità. Il rinnovato Yoga Slim 6 (14″, 8) è disponibile con i nuovi processori AMD Ryzen 7000.

Caratteristiche della nuova gamma di laptop Yoga di Lenovo

Dotata di Windows 11, questa generazione di laptop Yoga è fatta per stupire! Grazie ai miglioramenti apportati a Lenovo X Power2 che spinge le prestazioni del PC al massimo dentro uno chassis sottile ed elegante. Inoltre troviamo gli aggiornamenti nei display con tecnologia PureSight e alla Premium Suite4. Questa una suite di nuove e aggiornate funzionalità, a cui si aggiunge la tastiera Yoga con copritasti piatti più grandi progettati per il comfort e l’efficienza durante la digitazione.

Dichiarazioni in merito alla nuova gamma di laptop Yoga di Lenovo

In uno scenario in cui si afferma sempre di più l’ambiente ibrido, i content creator hanno l’esigenza di creare sempre e ovunque, anche in movimento, dalla realizzazione di video alla progettazione di grafica,

afferma Jun Ouyang, Vice President and General Manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo.

I nuovi laptop premium Yoga Pro di Lenovo sono realizzati per questa generazione. Combinano prestazioni e portabilità, come il nuovo incredibile display mini-LED PureSight Pro e una tastiera rinnovata, per dare agli utenti un’esperienza d’uso di assoluta eccellenza.

Linea Yoga Pro 9i

Progettata per offrire un’esperienza premium, la linea Yoga Pro è la più potente della gamma di laptop Yoga nel formato laptop tradizionale. Offrendo le massime prestazioni senza rinunciare alla portabilità, la linea Yoga Pro consente agli utenti di creare e consumare contenuti ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno. Questa generazione dispone di una versione aggiornata di Lenovo X Power2, un set di funzionalità hardware e software che lavorano insieme per un’esperienza creativa più rapida e fluida. Ad esempio, gli utenti noteranno la rapidità nell’editing di video e nella generazione dell’anteprima, il rendering e le esportazioni del software sono decisamente più immediate, il che significa più tempo dedicato a realizzare contenuti video e meno tempo trascorso ad aspettare.

Aggiornamenti

Questa generazione offre significativi miglioramenti nella gestione dell’efficienza termica rispetto alla generazione precedente. Grazie ad un aumento del 62,5%5 nello Yoga Pro 9i da 16 pollici e un aumento di oltre il 25%5 nel modello da 14,5 pollici; entrambi i quali consentono agli utenti di sperimentare rendering di grafica, video o 3D più velocemente pur mantenendo prestazioni fresche e silenziose. Inoltre, i nuovi spettacolari display mini-LED PureSight Pro disponibili su Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8) offrono un’esperienza ancora più nitida e realistica, con una precisione del colore senza precedenti. Aggiornata e disponibile anche in Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8), Yoga Pro 7 (14,5″, 8), Yoga Pro 7i (14,5″, 8) e Yoga Slim 7 (14,5″, 8), è la nuova Lenovo Premium Suite4. Una serie di funzionalità hardware nuove e aggiornate progettate per migliorare l’esperienza con i laptop Yoga.

Design

Caratterizzati da un design sottile ed elegante, la linea Yoga Slim è nota non solo per il suo aspetto ma anche per la sua facilità di trasporto. Una caratteristica importante per una generazione di content creator che vuole produrre, consumare contenuti e collaborare in ogni momento della giornata. Quest’ultima generazione di dispositivi Yoga Slim è diventata ancora più accattivante con l’aggiunta di un display OLED PureSight. Questo offre immagini più nitide, fluide e realistiche in uno schermo certificato TÜV Rheinland e Eyesafe6.

Nuovo laptop Yoga Pro 9i di Lenovo: potenza straordinaria per i creator più avanzati

Realizzato per i content creator più esigenti, Yoga Pro 9i di ottava generazione viene fornito con Windows 11 e processori mobile Intel Core fino alla tredicesima generazione. Una soluzione GPU per laptop NVIDIA RTX 4070, insieme a una maggiore capacità termica per fornire agli utenti un laptop potente. Che si tratti di modificare o eseguire il rendering di video, eseguire un’intensa modellazione 3D o progettare grafica, i creator possono aspettarsi un’esperienza fluida e senza stress. Disponibile in due colori, Tidal Teal e Storm Grey,10 Yoga Pro 9i offre anche un display PureSight Pro3 in entrambi gli schermi da 14,5 pollici e 16 pollici.

Lenovo Premium Suite4

Le funzionalità nuove e aggiornate di Lenovo Premium Suite4 offrono agli utenti un’esperienza Yoga Pro 9i migliorata. Sia che si tratti della disponibilità di quattro microfoni con cancellazione del rumore in modo che gli utenti possano essere online ovunque o delle ventole più silenziose per ridurre la rumorosità. Unire il comfort alla produttività è possibile anche con la nuova tastiera Yoga da 1,5 mm. Con una capsula di rivestimento da 0,3 mm che dona facilità d’uso e comfort, e il trackpad più grande per una maggiore efficienza nell’interazione con i contenuti. È dotato di webcam da 5MP per videochiamate con immagini di alta qualità. Costruito con il 50% di plastica riciclata post-consumo nella tastiera e il 50% di alluminio riciclato nella cover inferiore. Sia Yoga Pro 9i (16″, 8) che Yoga Pro 9i (14,5′, 8) sono classificati ENERGY STAR ed EPEAT Gold Registered.

Nuovo laptop Yoga Slim 7 di Lenovo: l’eleganza di un dispositivo sottile e potente

Il nuovo Yoga Slim 7 di ottava generazione è un dispositivo leggero ed elegante, che non lascia compromessi in termini di potenza e portabilità per la creazione di contenuti. Gli utenti possono modificare e caricare foto mentre sono in movimento, lavorare su una presentazione o collegarsi in videoconferenza da remoto. Ciò grazie al display OLED PureSight da 14,5 pollici fino a 3K che offre immagini più nitide, fluide e realistiche. Questo è alimentato dalla nuova generazione di processori AMD Ryzen serie 7000, E con la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware) e Eyesafe6, il rischio di affaticamento degli occhi è notevolmente ridotto. Infine, con soli 13,9 mm (0,5 pollici), Yoga Slim 7 è facilmente trasportabile e si adatta a piccoli spazi. Un’altra novità con Premium Suite4 è l’inclusione di sei altoparlanti con due subwoofer back-to-back.

Novità

Un altro aggiornamento significativo di Yoga Slim 7 è la batteria da 70 Wh di maggiore capacità. Questa consente ai creatori di lavorare più a lungo senza dover trovare una presa di corrente. La funzione Rapid Charge Boost consente con una ricarica rapida di 15 minuti di ottenere fino a un massimo di 2 ore di utilizzo in più. Grazie a doppie ventole e e un design termico rinnovato che raggiunge i 30 watt di capacità in questa generazione, gli utenti possono lavorare su laptop ancora più freschi e silenziosi.

Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i: alte prestazioni, design elegante

Dal design particolarmente elegante, Yoga Pro 7 e 7i offrono una soluzione hardware potente grazie alla combinazione delle GPU per laptop NVIDIA RTX 3050 o 4050. Queste lo rendono un laptop ad alte prestazioni ideale per i creatori di contenuti in multitasking. Con una maggiore potenza della batteria (fino a 73 Wh) rispetto alla precedente generazione, questo laptop sottile da 15,6 mm (0,6 pollici) offre un’esperienza più silenziosa e fresca; indipendentemente dalla richiesta del carico di lavoro. La nuova soluzione software Unison di Intel aiuta a connettere i dispositivi IOS e Android con Yoga Pro 7i con schermi esterni. Disponibile nel display PureSight Pro3 da 14,5 pollici con risoluzione fino a 3K, luminosità di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Gli utenti possono godere di una qualità visiva nitida e uniforme sia per l’editing video, la progettazione grafica o la creazione di una presentazione.

Novità del Pro 7

Oltre a un display di alta qualità, gli utenti di Yoga Pro 7 possono anche godere delle nuove funzionalità hardware offerte con Premium Suite4. Queste includono:

un’esperienza audio e video di qualità con quattro microfoni con cancellazione del rumore e ID vocale,

quattro altoparlanti e un infrarosso FHD (IR),

sensore Time of Flight (ToF) e otturatore per la privacy,

la tastiera Yoga aggiornata con tasti a da 1,5mm anti sporco che offrono comfort e una risposta al tocco più rapida.

Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i attirano l’attenzione per il design elegante e ultrasottile, disponibile in Tidal Teal o Storm Grey10.

Yoga 7 e Yoga 7i: versatilità creativa

Caratterizzato da bordi arrotondati in un elegante design comfort edge, l’ottava generazione Yoga 7 è realizzato per offrire maneggevolezza e versatilità. Grazie alla sua forma, il laptop convertibile Yoga 7 consente agli utenti di creare e consumare contenuti praticamente ovunque con funzionalità multimodali a 360 gradi. Queste possono trasformare il dispositivo da un laptop di dimensioni standard a un tablet portatile. Aggiornato con l’ultima CPU Intel di 13ma generazione o i processori AMD Ryzen serie 7000, i creator possono aspettarsi prestazioni elevate e fluide. Sia per l’editing video, il fotoritocco o lo streaming musicale. Un display di alta qualità con proporzioni 16:10, pannello OLED fino a 2,8 K e precisione del colore DCI-P3 al 100% consente inoltre agli utenti di creare e condividere i loro migliori lavori da ovunque.

Nuovo laptop Yoga Slim 6 di Lenovo: leggero e resistente, per creare in movimento

Un design sottile, leggero e resistente, lo Yoga Slim 6 di ottava generazione è disponibile in un comodo chassis in alluminio progettato per chi è sempre in movimento. Ora è disponibile con processori AMD Ryzen serie 7000 fino all’ultima generazione, offre prestazioni più veloci e fluide. Il rinnovato Yoga Slim 6 viene fornito con due opzioni di colore: Misty Grey e Storm Grey. A migliorare l’esperienza con questo laptop Lenovo Yoga:

le soluzioni software Lenovo Vantage9 e Lenovo Smart Performance per l’ottimizzazione delle funzionalità dispositivo,

il monitoraggio delle prestazioni,

i controlli dello stato del PC,

una maggiore sicurezza e persino la risoluzione e la prevenzione dei problemi.

Nel caso di problemi, con il servizio avanzato Premium Care Plus è disponibile l’accesso prioritario a tecnici esperti, riparazioni rapide, protezione aggiuntiva e assistenza pratica.

Prezzi e disponibilità per il mercato Italiano

La nuova gamma di laptop Slim Lenovo Yoga sarà disponibile in Italia completa dei servizi Affidabilità Garantita. Utilizzabili per il rimborso del costo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno. Inoltre troviamo il Lenovo Premium Care, un supporto avanzato fornito da persone reali, incluso per 2 anni sui notebook. Yoga e il servizio di compensazione di emissioni di carbonio Lenovo CO2 Offset.

Yoga Pro 9i (16″, 8) e (14,5″, 8) partirà da 1899 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da Maggio 2023.

e dovrebbe essere disponibile in Italia a partire da Maggio 2023. La disponibilità e le configurazioni di Yoga Slim 7 (14,5″, 8) in Italia saranno comunicate in seguito.

Yoga Pro 7i (14,5″, 8) e Yoga Pro 7 (14,5″, 8) partirnno da 1299 euro e dovrebbero essere disponibile in Italia da Maggio 2023.

e dovrebbero essere disponibile in Italia da Maggio 2023. Lo Yoga 7i (14″, 8) e (16″, 8) partirà da 1399 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia da aprile 2023.

e dovrebbe essere disponibile in Italia da aprile 2023. La disponibilità e le configurazioni di Yoga 7 (14”, 8) e (16″, 8) in Italia saranno comunicate in seguito.

Lo Yoga Slim 6 (14″, 8) partirà da 999 euro e dovrebbe essere disponibile in Italia da maggio 2023.

E voi ? Cosa ne pensate di questa nuova gamma di laptop Yoga di Lenovo ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).