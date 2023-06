Hogwarts Legacy, Amazon fa un’ottima offerta sulla Deluxe Edition

Se siete interessati ad Hogwarts Legacy, l’ultimo titolo dedicato all’universo magico più famoso del mondo, su Amazon potrete trovare un’ottima offerta per la Deluxe Edition

Se siete dei fan di Harry Potter allora avrete sicuramente sentito parlare di Hogwarts Legacy, l’ultimo titolo sviluppato da Avalanche Software e Warner Bros. Questo gioco vi permetterà di vivere la vita di uno studente di magia nella scuola di Hogwarts e vi permetterà di vivere un gran numero di avventure sia all’esterno che all’interno della struttura.

Ormai è passato qualche mese dall’uscita del titolo e per fortuna ora stanno iniziando a saltare fuori un po’ di offerte interessanti. Amazon ad esempio ha messo in offerta la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy ad un prezzo davvero vantaggioso.

Diverse versioni di Hogwars Legacy in offerta su Amazon!

Se volete avere a casa con voi un’edizione fisica di Hogwars Legacy allora l’ultima offerta di Amazon fa al caso vostro. Con questa promozione potrete trovare la Deluxe Edition per PS4 del gioco in sconto del 29%. In questo modo andrete a pagare Hogwars Legacy solamente €57, cioè ben €23 euro in meno rispetto al costo base.

(in offerta su amazon.it) Hogwarts Legacy - PS4 Vivi a Hogwarts nel 1800

Ovviamente quest’offerta è utile solamente ai possessori di una console Sony, ma fortunatamente c’è qualcosa anche per i giocatori Xbox. La versione base del gioco infatti è scontata del 24% su tutte le piattaforme, permettendo così a tutti i fan di Harry Potter di accaparrarsi il titolo ad un prezzo davvero vantaggioso.

Hogwarts Legacy è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.