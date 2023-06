In questa guida vi spiegheremo come usare efficacemente in battaglia Torgal, l’iconico compagno canino di Clive in Final Fantasy 16

Se avete iniziato a giocare al nuovo Final Fantasy di Square Enix, allora di sicuro vi sarete già innamorati di Torgal, il carinissimo compagno canino di Clive. Questo cucciolo inizialmente sarà indifeso, ma andando avanti con la storia avrete la possibilità di combattere al suo fianco durante molte battaglie. Se volete sapere come tirare fuori il meglio dall’icona a quattro zampe di Final Fantasy 16, in questa guida vi spigheremo come usare Torgal in combattimento nel migliore dei modi.

Controlli di base | Final Fantasy 16: come usare Torgal

Come potete facilmente intuire in Final Fantasy 16 non c’è alcun modo per usare Torgal direttamente, ma almeno potete impartirgli dei comandi specifici da usare in battaglia. Premendo la freccia sinistra del D-Pad potrete infatti passare dalla selezione rapida degli oggetti curativi ai comandi per il vostro compagno canino.

Torgal è in grado di eseguire tre mosse ed ognuna di esse è legata ad un pulsante specifico del D-Pad. Queste abilità sono molto diverse tra loro e usandole in battaglia al momento giusto sarete in grado di rendere meno faticosi anche gli scontri più ostici. Nei prossimi paragrafi andremo a parlare nello specifico di ognuna delle tre mosse di Torgal, in modo da farvi comprendere appieno tutta la loro utilità.

Morso | Final Fantasy 16: come usare Torgal

Morso è una mossa molto rapida che permetterà a Torgal di attaccare un singolo bersaglio utilizzando le sue zanne. In genere il vostro compagno attaccherà automaticamente il nemico a cui state puntando ma in alternativa è anche in grado di selezionare automaticamente un bersaglio.

Questo attacco è davvero molto veloce ed è perfetto per infliggere danni aggiuntivi contro dei nemici storditi. Inoltre morso ha anche due varianti più potenti che possono essere attivate subito dopo una schivata precisa, dopo una finisher oppure quando si sta puntando ad un nemico prono.

Cura | Final Fantasy 16: come usare Torgal

Di sicuro avrete notato che subire danni in combattimento farà diventare una parte della vostra barra della vita di colore grigio. Apparentemente questo fenomeno non sembra avere effetti particolari, ma in realtà si lega direttamente alla seconda abilità di Torgal.

Premendo la freccia destra del D-Pad potrete infatti ordinare al vostro compagno di ululare, generando così un’AOE che permetterà a tutti gli alleati nel raggio d’azione di rigenerare punti vita nel tempo. Il recupero degli HP sarà sempre disponibile per i vostri compagni ma Clive invece potrà guarire solamente quella parte di vita che è segnata in grigio sulla barra.

Assalto | Final Fantasy 16: come usare Torgal

Passiamo infine all’ultima abilità di Togal: assalto. Assalto è un attacco che, in maniera molto simile a morso, serve principalmente ad infliggere danni, ma ha la particolarità di essere in grado di colpire più nemici contemporaneamente. Inoltre i nemici più deboli colpiti da questa mossa resteranno storditi per qualche istante, permettendovi così di punirli e infliggere loro danni devastanti.

Assalto infligge meno danni di morso ma è perfetto per rendere più veloci gli scontri con tanti nemici e per avere un attimo di respiro nel mezzo della battaglia. Inoltre, proprio come morso, anche questa mossa può diventare più potente se eseguita subito dopo una schivata precisa oppure alla fine di una combo.

Il migliore amico dell’uomo

Qui si conclude la nostra guida su come usare Torgal in Final Fantasy 16. Adesso non vi resta altro da fare che gettarvi nella mischia e tirare subito fuori il meglio dal vostro compagno a quattro zampe. Il nostro articolo termina qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante altre guide presenti qui sul nostro sito:

