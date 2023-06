Acer Predator Helios 3D 15: hands-on del notebook gaming 3D

Acer ha presentato la sua nuova ammiraglia per il gaming da laptop, questa volta in 3D. Scopriamo Acer Predator Helios 3D 15 nella nostra anteprima

Abbiamo avuto modo di testare in anteprima il nuovo laptop da gaming Acer Predator Helios 3D 15, la sua particolarità? Ovviamente la possibilità di videogiocare in 3D (senza bisogno di occhiali appositi) grazie ai due sensori dedicati e all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Ci teniamo comunque a ricordare quanto quello testato non sia il prodotto finale, bensì una versione non ancora definitiva dello stesso.

Design e caratteristiche | Anteprima Acer Predator Helios 3D 15

Al netto della sua importanza in termini di dimensioni e peso, Acer Predator Helios 3D 15 è, in qualitativamente parlando, ineccepibile. Una percezione, quest’ultima, che traspare sin da subito, così come la sua sensazione di solidità e robustezza. La diagonale da 15,6″ bilancia poi discretamente la situazione ingombro regalandoci così un laptop sufficientemente comodo per la mobilità.

Nella parte superiore Acer Predator Helios 3D 15 porta con sé un particolare sistema di telecamere stereo, dotato di sensori di immagine che seguono costantemente la posizione e il movimento degli occhi e della testa. A ciò va aggiungendosi il lavoro svolto dall’intelligenza artificiale che vede modelli di apprendimento automatico, dove le immagini vengono convertite in tempo reale passando quindi facilmente dal 2D in 4K al coinvolgente 3D con risoluzione 2K a 60 Hz per un’esperienza di gioco innovativa su tutti i fronti. Sono presenti poi sotto la scocca due ventole di raffreddamento con tecnologia aeroblade 3D di quinta generazione completamente in metallo, con 89 lame e un design di ispirazione bionica, questi modelli producono flussi d’aria a livelli estremi per mantenere sempre basse le temperature anche durante le sessioni di gioco più intense.

Specifiche tecniche | Anteprima Acer Predator Helios 3D 15

Su questo Acer Predator Helios 3D 15 troviamo equipaggiata la serie di processori Intel Core HX fino alla 13a generazione, coadiuvata da un pannello a 240 Hz ed un ammontare di RAM pari a 32 GB. La tastiera, come spesso accade su questa tipologia di prodotti, è completamente retroilluminata, con svariati settaggi presenti nel software dedicato PredatorSense. Non può inoltre mancare il supporto grafico dato dalla Nvidia GeForce RTX serie 40, supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità sia nelle prestazioni sia nella grafica basata sull’intelligenza artificiale, nel nostro caso una RTX 4080, un vero e proprio mostro di potenza.

Lo spazio di archiviazione disponibile può arrivare fino ai 2 TB su M.2 PCIe Gen4. Di estrema utilità è il centro di esperienza SpatialLabs, dove è possibile accedere alla libreria di giochi con i profili creati tramite le app SpatialLabs TrueGame, GO e Player. Inoltre SpatialLabs Go può trasformare i contenuti in una simulazione 3D per una foto, un video o persino una videochiamata. Molto ampia infine la dotazione di porte e ingressi laterali, è infatti possibile collegare tutte le periferiche all’intera gamma di porte USB 3.2 Gen2, tra cui due porte Thunderbolt 4 USB-C e HDMI 2.1.

Presto la recensione completa!

Era tutto per questa breve anteprima della nuova generazione di laptop Acer Predator Helios 3D 15, noi ci rivedremo a tempo debito su queste pagine per la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.