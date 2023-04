EZVIZ: offerte di aprile sui prodotti per la casa

In quest’articolo vi mostreremo le nuove offerte del mese di aprile sui prodotti per la casa e per la sicurezza del marchio EZVIZ

Fondato nel 2013, EZVIZ è un marchio dedicato alla creazione di un ambiente sicuro. Conveniente e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi di EZVIZ possono essere utilizzati in casa, nei luoghi di lavoro, in negozi, scuole e altro ancora. EZVIZ consente ai partner di condividere servizi cloud esclusivi, per costruire un fiorente ecosistema IoT. Con quest’articolo vi mostreremo alcune delle offerte del mese di aprile disponibili sui vari prodotti di casa EZVIZ.

Dettagli sui prodotti di marchio EZVIZ in offerta nel mese di aprile

Tra le varie offerte di casa EZVIZ disponibili nel mese di Aprile troviamo l’EZVIZ RH1. RH1 è un’ aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1, senza fili, intelligente con assistente vocale e capacità di aspirazione potente da 12000 Pa. Fino a 200 m², con ottimi risultati di aspirazione per i peli di animali. Caratteristiche principali:

Aspirare e lavare in un solo passaggio : pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione.

: pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione. Schermo animato per un tracciamento facilitato e design leggero e ultra silenzioso : tieni d’occhio la durata residua, le attività in corso e gli avvisi di manutenzione grazie al grande schermo LED e alle istruzioni vocali a riproduzione automatica.

: tieni d’occhio la durata residua, le attività in corso e gli avvisi di manutenzione grazie al grande schermo LED e alle istruzioni vocali a riproduzione automatica. Potenza d’aspirazione 12.000 Pa & Manutenzione facile : niente più mal di schiena e sforzi per pulire il pavimento. La tecnologia del motore centrale dell’aspirapolvere offre un’impressionante potenza di aspirazione in grado di rimuovere residui secchi e rifiuti umidi.

: niente più mal di schiena e sforzi per pulire il pavimento. La tecnologia del motore centrale dell’aspirapolvere offre un’impressionante potenza di aspirazione in grado di rimuovere residui secchi e rifiuti umidi. Prestazioni di pulizia a punta : l’esclusiva spazzola rotante è progettata per allungare i battiscopa al più vicino e per pulire i luoghi più difficili da raggiungere.

: l’esclusiva spazzola rotante è progettata per allungare i battiscopa al più vicino e per pulire i luoghi più difficili da raggiungere. Serbatoi d’acqua più: grazie al design a doppio serbatoio di grande capacità, l’acqua sporca e l’acqua pulita non vanno mai nello stesso posto.

Prodotti per la sicurezza della casa

Tra i vari prodotti in offerta per la sicurezza della casa troviamo:

Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p. Telecamera IP di Sorveglianza da Esterno con visione notturna a 30m. Rilevamento di movimento e possibilità di utilizzo con Alexa Modello C3TN.

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, Telecamera IP di Sorveglianza, Videocamera di Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Motorizzata a 360°. Videocamera di sorveglianza da interno Wi-Fi con visione notturna, tracciamento del Movimento e audio bi-direzionale.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Motorizzata a 360°, Videocamera Sorveglianza Interno Wi-Fi per Animali e Bambini con Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【Immagini in Super HD - 3MP/2K】La telecamera wi-fi per interni EZVIZ C6N registra video Super HD 3MP/2K (risoluzione massima 2304*1296), con più dettagli della classica risoluzione 2MP 1080P per vedere chiaramente ogni movimento del tuo bambino o animale domestico in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo ruota orizzontalmente e verticalmente.

C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Plus. Videocamera di sorveglianza da interno 4MP Pan/Tilt/Zoom compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale. Classe di efficienza energetica A+.

EZVIZ Telecamera Wi-Fi da interno 2K. Videocamera di sorveglianza da interno Wi-Fi 4MP, per controllare in tempo reale animali e bambini in casa. Motorizzata a 360°, audio a due vie, e compatibilità con Alexa. Sensori di movimento, visione notturna.

