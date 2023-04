Final Fantasy Pixel Remaster: svelato il peso su Nintendo Switch!

Nelle scorse ore, Square Enix ha svelato il peso della versione Nintendo Switch della raccolta Final Fantasy Pixel Remaster, che conterrà i primi sei capitoli della famosa serie: scopriamo insieme tutti i dettagli

Fra i tanti attesi titoli di aprile 2023, fra uno Star Wars Jedi: Survivor e un Minecraft Legends qualsiasi, annoveriamo anche un qualcosa di relativamente più piccolo. Sottolineiamo il “relativamente”, perché comunque si parla di una delle serie più famose, apprezzate ed acquistate degli ultimi trent’anni (come ci sentiamo vecchi, oramai). Stiamo ovviamente parlando della Final Fantasy Pixel Remaster, la collection di rimasterizzazioni dei primi sei capitoli della serie di Square Enix, che sta per vedere arrivare il sedicesimo capitolo nel mese di giugno.

E proprio in attesa di Final Fantasy XVI potremo rispolverare i primi sei grandi classici con la Final Fantasy Pixel Remaster, in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 19 aprile. I titoli saranno acquistabili in bundle o separatamente e, nel caso in cui decidiate per la prima opzione, nelle scorse ore è stato svelato il peso dell’acquisto completo su Nintendo Switch.

Il peso su Nintendo Switch della Final Fantasy Pixel Remaster è… paragonabile a un pixel

La Final Fantasy Pixel Remaster collection peserà, sull’ibrida di Nintendo, 5.7 GB, ove i singoli capitoli non superano il GB di peso, ad eccezione di Final Fantasy VI che si attesta ad 1.3 GB. Vi ricordiamo anche i prezzi: i primi due capitoli costeranno 11.99€ su eShop, mentre i successivi 17.99€. In quest’ottica, ovviamente, il bundle rimane l’opzione migliore, considerando che potrete portarveli a casa tutti e sei al costo di 74.99€.

Un peso relativamente basso, per la Final Fantasy Pixel Remaster collection, ma ammettiamo che non potevamo aspettarci nulla di diverso, considerando l’età dei titoli. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!