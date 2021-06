EVZIZ: tanti prodotti in sconto per l’Amazon Prime Day

Anche EVZIZ mette in promozione tanti prodotti diversi in occasione dell’Amazon Prime Day 2021. Se volete una casa più sicura e smart, allora dovreste dare un’occhiata questi prodotti

L’obiettivo di EVZIZ è quello di rendere le nostre case più smart. Uno dei prodotti di punta sono le videocamere per la sorveglianza, sia da interno che da esterno. Si tratta di prodotti di ottima fattura, capaci di scansionare a 360° le aree con filmati ad alta risoluzione. Le telecamere sono dotate di visione notturna (anche a colori) e certificazione IP per resistere alle intemperie. Sono motorizzate e dotate anche di audio per monitorare ad esempio i neonati. Di recente inoltre sono state presentate delle nuove telecamere a batteria con durata di diversi mesi: una grande comodità per l’installazione senza bisogno di portare i fili per la corrente.

Ma EVZIZ non si occupa solo di sicurezza. Infatti nello store troviamo prese di corrente smart che possono essere controllate con lo smartphone o con gli assistenti vocali, assieme alle lampadine per una casa davvero intelligente. E poi ci sono gli spioncini smart che permettono di trasformare un vecchia porta in un uscio all’ultimo grido tecnologico. Sono molto utili anche agli anziani che magari fanno fatica a vedere attraverso uno spioncino tradizionale. Vediamo tutte le offerte attive! EVIZIZ offre sconti fino a 220 euro sui suoi prodotti nel negozio ufficiale Amazon e un ulteriore sconto del 50% in occasione dell’Amazon Prime day.

Le promozioni EVZIZ per l’Amazon Prime Day

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p e VISTA PANORAMICA A 360°】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa 【Visione Notturna a Colori con Smart Spotlight】- La telecamera CTQ3N può monitorare attivamente al buio in bianco e nero e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento umano. Scegli tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento umano).

EZVIZ C8C Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura Visiva 360 °, Visione Notturna a Colori fino a 30m, Impermeabile, Compatiblile con Alexa, Luce stroboscopica Copertura a 360°: L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

(in offerta su amazon.it) EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d'Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa ALTA RISOLUZIONE 1080P E VISIONE NOTTURNA FINO A 30 M: Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna ottima fino a ben 30 m di distanza

(in offerta su amazon.it) EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 Lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Bianco Sensore PIR ad Alta Sensibilità: Con un sensore PIR a 270 °, la telecamera di sorveglianza LC1C rileva movimenti umani e animali fino a 25 metri; trasmetti video mozzafiato a 1080p sui tuoi dispositivi mobili per la protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7; puoi persino configurare le zone in cui desideri abilitare l'illuminazione con movimento PIR

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C3W Telecamera WiFi Esterno 1080P Con Visione Notturna a Colori, Sistema d'Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile Con Alexa, Avvisi vocali personalizzabili, Impermeabile IP67 ALTA RISOLUZIONE 1080P: Ora la visione notturna è luminosa e a colori grazie ai due faretti integrati e all'obiettivo professionale; talmente avanzata che potrai rapidamente identificare tutti i dettagli importanti come il colore dell'auto che sta passando

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna ALTA RISOLUZIONE1080p & AMPIO ANGOLO VISUALE: Con una risoluzione di 1080P in Full HD ed una lente quadrangolare di 130°, la telecamera da interno fornisce una copertura completa in alta definizione. Con un semplice doppio tocco, puoi zoomare (fino a 8x) e mettere a fuoco i più piccoli dettagli.

