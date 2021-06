XIDU: ecco le miglior offerte per l’Amazon Prime Day

In questo articolo vi presentiamo le migliori offerte per l’Amazon Prime Day sui prodotti XIDU. Troverete una selezione di accessori per PC e smartphone molto utili sia per il lavoro che per la vita di tutti i giorni

In occasione dell’Amazon Prime Day 2021, anche XIDU ha deciso di mettere in offerta tantissimi accessori per PC. Infatti tutti i prodotti del brand saranno soggetti ad uno sconto del 20%, fino ad esaurimenti scorte quindi affrettatevi se siete interessati. Ricordiamo che Amazon Prime Day 2021 inizierà il 21 giugno e si protrarrà fino al 22 giugno con tante offerte su milioni di prodotti.

XIDU Philholder: stand in offerta all’Amazon Prime Day

Dal telefono al tablet, PhilHolder può davvero supportare qualsiasi dispositivo! Il PhilHolder è semplice, ma elegante a suo modo. Il prodotto è piuttosto durevole e robusto grazie alla realizzazione interamente in metallo. Con le caratteristiche di rotazione a 360 gradi, è possibile regolare il supporto a qualsiasi angolo. XIDU ha inserito anche una porta di ricarica su di esso nel caso in cui le persone abbiano bisogno di caricare il dispositivo quando lo usano. PhilHolder può supportare telefoni e tablet con schermo fino a 13 pollici, liberare la mano e rilassare il collo! Utilissimo quando si vogliono guardare video su TikTok o YouTube.

XIDU Supporto Cellulare e Tablet, Philholder Porta Cellulare da Tavolo Girevole a 360° Regolabile Alluminio Supporto Tablet per iPad Mini/Air/Pro, Kindle, Supporto Tablet o Telefono da 5,2"-13,3" Eccellente stabilità e sicurezza: Mantiene il centro di gravità; la base solida e rotonda in metallo e il cuscinetto in silicone lo rendono abbastanza forte da supportare tutti i tablet. La colonna rinforzata in alluminio aumenta la forza di supporto, e con la struttura di design gravitazionale, questo supporto per tablet rimane stabile in ogni momento di utilizzo

Se fai il pendolare o viaggi spesso con il PC portatile, probabilmente avrai bisogno di un supporto portatile che possa essere messo in una custodia imbottita o in una borsa da viaggio. Se ti piace portare il supporto con te sul posto di lavoro, è meglio sceglierne uno leggero e pieghevole che occupi uno spazio minimo e facile da installare. PhilStand è la scelta migliore in questo senso. Con le sue caratteristiche portatili e regolabili, PhilStand può adattarsi a dispositivi fino a 15 pollici. La regolazione a sette angoli e il morbido cuscinetto in silicone possono aiutare a mantenere il vostro computer portatile saldamente in posizione. XIDU include anche un sacchetto di trasporto nel pacchetto che può riporre nella vostra borsa, così il vostro computer portatile è ben protetto.

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand 7 Angoli Regolabile Alluminio Porta Notebook, Portatile Supporto per Notebook ​Compatibile con MacBook Air/Pro, Dell, HP, Supporta Laptop e Tablet Fino a 15,6" Leggero e portatile: Pratico design pieghevole e leggera lega di alluminio riduce al minimo il peso del supporto per laptop, solo 263 g e può essere piegato fino alle dimensioni di 25 x 4,3 cm. Posizionare nella custodia inclusa dopo essere piegato, è facile da trasportare e utilizzare a casa o ufficio

Una volta che si aumenta l’altezza, è possibile utilizzare lo spazio extra per la tastiera e il mouse Bluetooth. Costruito con una lega di magnesio-alluminio e con un design a vuoto centrale, limiterà l’eccessivo riscaldamento dei computer portatili. PhilStand Pro è perfetto per l’ufficio a casa la maggior parte delle volte. Regola il supporto ad una giusta elevazione, massimizza il comfort per te stesso. Così il PhilStand Pro può anche liberare spazio sulla scrivania.

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand-Pro Supporto per Laptop Ergonomico Portatile in Alluminio Supporto per Computer Regolabile Compatibile con Macbook Air/Pro, Dell, HP, Altri Laptop da 10"-15,6" Regolabile ed ergonomico: Questo supporto pieghevole per laptop ha un doppio angolo regolabile di 45°, che può essere regolato a diverse altezze e angoli per soddisfare le esigenze di un funzionamento confortevole in diversi scenari, al fine di ridurre al minimo i problemi di affaticamento del collo e mantenere una postura sana del corpo. Regolazione libera senza attrezzi

PhilStand Max può assicurare che il computer portatile sia perfettamente allineato durante tutte le ore che passerai con esso. In pratica si preoccupa della tua salute più di te. Viene fornito con un design in lega di alluminio con altezza estensibile e regolabile. Non importa se vuoi sederti o stare in piedi, i tuoi occhi saranno paralleli alla parte superiore dello schermo. Supportando fino a 17 pollici di larghezza del laptop, PhilStand Max fa un lavoro eccellente sulla scrivania. Con il design ergonomico, fa in modo che tu sia sempre nella postura più comoda!

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand-Max Supporto per Computer Ergonomico in Alluminio, Altezza Regolabile di 2.1"-21" Compatibile con Macbook Air/Pro, Dell XPS, HP, Supporta 10-17 Pollici, Argento Adattatore ergonomico da seduto a in piedi: Questo supporto ergonomico per laptoppuò regolare l'altezza dello schermo del tuo computer portatile da 5-53 cm. In questo intervallo, è possibile mantenere un angolo di massimo comfort visivo tra lo schermo e la vista, sia da seduti che in piedi. Realizza le attività in modo confortevole e mantieni una postura corretta del corpo per alleviare il dolore al collo e lo stress

Altri accessori

Il mouse wireless XIDU è un oggetto semplice e compatto che grazie alla tecnologia wireless 2,4 GHz permette di lavorare fino ad una distanza di 10m dal ricevitore, senza interferenze per garantire stabilità e regolarità. Non c’è bisogno di alcun driver, basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo. Inoltre è resistente e può essere cliccato più di 5 milioni di volte. La finitura anti-impronta e resistente al sudore lo rende adatto per un uso continuo.

Una borsa semplice per portare il laptop sempre con noi. Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di poliestere e rivestimento in morbido pile per assorbire urti e urti e protezione del dispositivo da polvere, sporco, urti, graffi accidentali. Inoltre resiste agli schizzi d’acqua ed è compatibile con notebook fino a 14 pollici.

Inoltre XIDU lancierà tanti nuovi prodotti nelle prossima settimane. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci