ECOVACS N8+: sconto di 90 euro su Amazon

Il robot aspirapolvere ECOVACS N8+ si trova in sconto su Amazon grazie ad un codice che vi permetterà di risparmiare 90 euro. Ecco i dettagli dell’offerta

I robot aspirapolvere come ECOVACS N8+ stanno ormai conquistando le nostre case. Si tratta di dispositivi molto avanzati che sfruttano tecnologie come il LIDAR e la SLAM per riuscire a muoversi agevolmente all’interno delle nostre case e pulire ogni angolo con precisione. Oggi portiamo alla vostra attenzione un’offerta su questo prodotto ECOVACS.

ECOVACS N8+: offerta su Amazon!

Questo robot aspirapolvere utilizza la tecnologia TrueMapping che combina il laser ed i sensori dTOF avanzati per mappare la tua casa 4 volte più velocemente della mappatura laser standar, con un aumento fino a 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Tramite l‘app ECOVACS Home, dove la mappa interattiva dettagliata viene creata e mostrata, è facile raggiungere nuovi livelli e personalizzare il compito del robot per ottenere una pulizia perfetta degli ambienti.

Il modello ECOVACS N8+ è inoltre dotato di un serbatoio con capienza di 2.5 litri che permette di contenere grandi quantità di polvere e capelli per un utilizzo fino a 30 giorni di utilizzo senza svuotare la vaschetta. La potenza aspirante arriva fino a 2300 Pa e può anche lavare i pavimenti. Un’avanzata tecnologia di rilevamento permette al tuo robot aspirapolvere di rilevare in modo automatico i tappeti e reagire di conseguenza scegliendo di aumentare la potenza durante l’aspirazione o evitare i tappeti stessi durante il lavaggio.

L’offerta è attiva a partire dal 19 luglio e sarà valida fino al 25 dello stesso mese. Lo sconto permette di acquistare il robot aspirapolvere di ECOVACS al prezzo di 509,98 €, piuttosto che 599,98 €. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!