Black Friday: tutte le offerte di Amazon Devices

Amazon Echo Dot

Il piccolo assistente vocale adatto a soddisfare ogni nostra richiesta e che permette di utilizzare i dispositivi smart compatibili con Alexa.

(in offerta su amazon.it) Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Blu notte Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

(in offerta su amazon.it) Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

(in offerta su amazon.it) Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più venduto, con un rivestimento in tessuto, che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Amazon Echo Show

L’evoluzione naturale di Echo Dot, dotato anche di schermo (che varia a seconda del modello) attraverso il quale possiamo visionare film e serie TV dalle nostre piattaforme streaming preferite senza utilizzare lo smartphone o la smart TV.

(in offerta su amazon.it) Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite Alexa può mostrarti ancora più cose - Lo schermo HD da 8", la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo danno vita ai tuoi contenuti d'intrattenimento. Fai una videochiamata con la telecamera da 13 MP che, grazie all'inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell'immagine.

(in offerta su amazon.it) Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia Alexa può mostrarti molto di più – Ottimizza l’organizzazione della tua famiglia e goditi un intrattenimento unico, con lo schermo intelligente da 15,6’’ in qualità Full HD (1080p) e la fotocamera da 5 MP. Puoi posizionare il tuo dispositivo in verticale o in orizzontale.

(in offerta su amazon.it) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite Tieni sott'occhio la tua giornata con Alexa - Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce.

(in offerta su amazon.it) Echo Show 5 (2ª gen, 2021), Antracite + Blink Mini Videocamera, compatibile con Alexa Questo bundle è formato da un Echo Show 5 (2ª generazione) e una Blink Mini Videocamera di sicurezza per interni – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

(in offerta su amazon.it) Echo Show 5 (2ª gen, 2021), Bianco + Blink Mini Videocamera, compatibile con Alexa Questo bundle è formato da un Echo Show 5 (2ª generazione) e una Blink Mini Videocamera di sicurezza per interni – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Amazon Ring

I videocitofoni più smart che ci siano, per avere sempre sott’occhio chiunque suoni alla vostra porta.

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon, telecamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore bianco Parla, ascolta e guarda persone e animali domestici dal tuo telefono, tablet o da un dispositivo Echo con Stick Up Cam Battery, una telecamera a batteria che può essere installata ovunque, sia in ambienti interni che all'esterno.

Amazon Fire TV

La pratica stick che permette di trasformare la nostra TV in una smart TV e attraverso la quale potremo visionare milioni di film e serie presenti sulle varie piattaforme di streaming.

(in offerta su amazon.it) Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Vivi il cinema a casa tua - Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+.

(in offerta su amazon.it) Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming rapido in Full HD. Include il nuovo telecomando vocale Alexa | Lite.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più venduto - Il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick (modello 2019) per uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

(in offerta su amazon.it) Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Il nostro lettore multimediale più potente, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K - Le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida.

(in offerta su amazon.it) Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD Il nostro lettore multimediale per lo streaming più veloce di sempre - Due volte più potente rispetto a Fire TV Stick 4K Max e, grazie al processore octa-core, permette un accesso estremamente rapido alle app.

Amazon eero

I pratici Wi-Fi extender che permettono di far arrivare il segnale Wi-Fi nelle parti più remote della nostra casa senza nessuna perdita di qualità.

(in offerta su amazon.it) Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 - Estendi la tua rete eero Estendi la copertura Wi-Fi di eero - Un extender eero 6 aggiunge fino a 140 m² di copertura al tuo sistema Wi-Fi mesh eero esistente.

Amazon Echo Buds

Le cuffiette Bluetooth adatte per ogni esigenza e che vi toglieranno dall’impiccio dei fili attorcigliati.

(in offerta su amazon.it) Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero Audio dinamico e cancellazione attiva del rumore (ANC) - I driver di ottima qualità offrono un audio nitido e bilanciato, mentre il design in-ear che aderisce bene all'orecchio e la ANC limitano i rumori di sottofondo.

Amazon Blink

Le videocamere di sorveglianza di Amazon attraverso le quali potrete controllare ogni angolo della vostra casa in ogni istante della giornata.

(in offerta su amazon.it) Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria con 2 anni di autonomia, rilevazione di movimento, Videocamera aggiuntiva, Sync Module 2 necessario Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Per utilizzare la videocamera aggiuntiva è necessario Blink Sync Module 2 (venduto separatamente).

Amazon Echo Auto

Il dispositivo che permette di trasformare il vostro semplice stereo dell’auto in uno con connessione Bluetooth. Sarà possibile effettuare chiamate, chiedere indicazioni ad Alexa per raggiungere un luogo e tanto altro.

(in offerta su amazon.it) 7.581 Recensioni Echo Auto - Porta Alexa in auto con te Porta Alexa in auto con te - Echo Auto si connette all’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti della tua auto dall'ingresso AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. La confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione.

Amazon Kindle

Gli eReader Amazon per leggere i vostri libri preferiti ovunque voi siate.

(in offerta su amazon.it) Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità Kindle Paperwhite - Ora con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Il dispositivo che vi permetterà di conoscere la qualità dell’aria della stanza in cui si trova. Molto utile per capire quando occorre un ricambio d’aria o quando alcuni parametri raggiungono soglie critiche.

Amazon Smart Plug

La presa elettrica intelligente che permette di controllare l’alimentazione dei dispositivi associati tramite i comandi vocali di Alexa.

Amazon Fire Tablet

I famosi tablet Amazon che promettono un’ardua concorrenza a tutti quelli montanti il sistema Android.

