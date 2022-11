Goodram: presentati i nuovi moduli di memoria DDR5

In arrivo le nuovissime memorie DDR5 con il marchio dell’azienda polacca Goodram

Il marchio polacco Goodram, di proprietà di Wilk Elektronik SA (qui per maggiori info), presenta i suoi primi moduli di memoria DDR5. Si tratta di un’ottima notizia per gli utenti di piattaforme di ultima generazione alla ricerca di velocità e prestazioni ancora maggiori. I moduli firmati con il logo del produttore polacco appariranno presto sugli scaffali dei negozi. Goodram sottolinea con forza questa attesa anteprima, annunciando al contempo l’imminente introduzione di moduli DDR5 con illuminazione RGB. Questi ultimi, a loro volta, entreranno sul mercato con il logo di IRDM, marchio di giochi anch’esso di proprietà di Wilk Elektronik SA.

Dettagli sulle nuove DDR5 di Goodram

Gli utenti che desiderano dotare le proprie unità informatiche con i più recenti moduli Goodram possono scegliere tra due standard di memoria: U-DIMM e SO-DIMM con frequenze di 4800 e 5200 MHz e latenze CL40 e CL42 rispettivamente e una capacità di 16 GB in configurazione Single Channel.

La memoria DDR5 rappresenta un enorme salto tecnologico rispetto alle generazioni precedenti, per non parlare del miglioramento delle prestazioni. Gli utenti di piattaforme adattate all’ultimo standard sentiranno sicuramente la differenza. La memoria DDR5 aumenta di circa il 50% l’ampiezza di banda rispetto alla quarta generazione, oltre a raddoppiare la larghezza di banda. La stabilità a una velocità di clock così elevata è garantita dal PMIC, ovvero il chip di gestione dell’alimentazione integrato. I moduli più recenti offrono enormi velocità ed efficienza di funzionamento, con una stabilità e un consumo energetico ridotti. Le memorie più recenti consumano fino al 30% di energia in meno rispetto alle memorie DDR4. Questo è un grande vantaggio, soprattutto per gli utenti che hanno a cuore la massima durata della batteria”

afferma Wiesław Wilk, Presidente di Wilk Elektronik, sottolineando i vantaggi dei moduli DDR5.

Vantaggi

I vantaggi decisivi per gli utenti derivanti dall’utilizzo di moduli DDR5 includono un funzionamento più rapido del sistema. Lavorare con un gran numero di schede del browser aperte e il passaggio da un’applicazione all’altra sarà molto più fluido. I materiali in risoluzione 8K e altri file pesanti saranno gestiti con facilità. L’ultima memoria DDR5 è una risposta diretta alla crescente domanda del mercato di componenti e set di computer più efficienti. I vantaggi dell’utilizzo di queste memorie si notano soprattutto nelle applicazioni professionali grazie alle velocità molto elevate. Un significativo aumento dell’efficienza sarà percepito, tra l’altro, nei test di compressione. L’elevata velocità di clock, la riduzione del consumo energetico e il contemporaneo mantenimento della stabilità dei moduli DDR5 non sarebbero possibili senza l’uso di soluzioni tecnologiche appropriate che caratterizzano perfettamente la memoria Goodram DDR5.

Tecnologia ECC on-die e PMIC

La tecnologia ECC on-die elimina gli errori di bit nel modulo per garantire la massima affidabilità. Uno dei componenti più importanti dei moduli di memoria DDR5 è il PMIC (Power Management Integrated Circuit). Esso consente di “mettere a punto” i moduli in termini di gestione dell’alimentazione e stabilità di lavoro. Inoltre, le DDR5 sono dotate di un HUB SPD con un sensore di temperatura integrato. Permette di permette di trasferire dati importanti tramite il bus I3C per configurare le impostazioni, ad esempio la velocità, la latenza e, nel caso di moduli OC, di caricare una scheda di memoria. I moduli Goodram DDR5 non sono dedicati soltanto agli utenti che desiderano le ultime tecnologie nelle loro soluzioni quotidiane. Ma sono pensati anche per i professionisti e per i costruttori di PC che cercano esperienze superiori alla media.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove memorie DDR5 di Goodram ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).