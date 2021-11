Sfruttate al massimo il Black Friday con le offerte speciali di Yale

La stagione del black friday è dietro l’angolo e Yale ha tutto quello che fa per voi grazie a fantastiche offerte per la sicurezza domestica

L’autunno è arrivato, il che significa che il Black Friday è vicino! Sia che vogliate iniziare con lo shopping natalizio per la vostra famiglia e i vostri amici, sia che stiate semplicemente cercando dei fantastici sconti sui prodotti per la sicurezza, Yale fa al caso vostro. Per festeggiare l’occasione, il leader nella sicurezza domestica attiverà una serie di promozioni fino al 25% di sconto. L’offerta sarà attiva dall’8 al 13 novembre e dal 19 al 29 novembre e riguarderà i seguenti prodotti.

Approfittate del black friday di Yale con offerte speciali

Lucchetti Yale: Con l’avvicinarsi dell’inverno, si consiglia di portare gli effetti personali come biciclette e attrezzature all’interno di casottini da giardino o garage e chiudere il cancello del giardino con lucchetti ad alta sicurezza, come quelli di Yale. La gamma Yale di lucchetti di sicurezza standard, alta e massima proteggerà edifici esterni e oggetti di valore dai malintenzionati quest’inverno e tutto l’anno! Durante il Black Friday Yale offrirà offerte sul lucchetto con arco protetto in ottone. La gamma di telecamere smart: grazie alla gamma di telecamere per interni ed esterni, potrete tenere d’occhio la vostra casa anche quando non ci siete. Controllabili con l’app Yale View, le telecamere si integrano con Allarme casa Sync Smart di Yale, consentendo all’utilizzatore un’esperienza fluida.

La gamma è anche compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. La telecamera per esterni Pro Wi-Fi 4MP di Yale e la Telecamera TVCC Smart Home saranno in vendita durante il Black Friday. Casseforti: se volete proteggere denaro, gioielli, elettronica di valore o documenti, l’ampia offerta di casseforti da incasso e da pavimento di Yale soddisferà ogni vostra esigenza di sicurezza. Le casseforti smart sono disponibili in varie forme, dimensioni e livelli di sicurezza, oltre ad essere resistenti ad urti, trapani o attacchi laterali. Questo Black Friday, i consumatori beneficeranno di un’offerta speciale sulla Cassaforte Motorizzata di Massima Sicurezza di Yale e sul laptop con protezione per impronte digitali di massima sicurezza.

