Notebook: i modelli più consigliati del momento

Il notebook è ormai diventato indispensabile. Scopriamo quali sono i modelli più consigliati del momento

Il notebook è ormai diventato indispensabile: vero e proprio alleato non solo per il lavoro e lo studio ma anche per il tempo libero. Se infatti il PC fisso è stato a poco a poco messo da parte ed il tablet è spesso troppo piccolo per svolgere alcune attività, il notebook si colloca in una via di mezzo rivelandosi utilissimo in tutte le situazioni. A seconda dell’utilizzo che si fa del dispositivo però è importante scegliere il modello giusto e non si tratta certo di un’operazione semplice, visto che in commercio se ne trovano a migliaia. Vediamo allora insieme quali sono i notebook più consigliati del momento: da quelli più performanti a quelli dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Apple MacBook Pro 14”: il re dei notebook

Non c’è che dire: il MacBook Pro 14” uscito nel 2021 è il vero e proprio re dei notebook: un gioiellino che non delude di certo le aspettative e che presenta delle caratteristiche assolutamente convincenti. Certo, va precisato sin da subito, anche se ormai è risaputo, che per un prodotto come questo bisogna essere disposti a sborsare una bella cifra. La Apple d’altronde non scende mai a compromessi sul prezzo dei propri dispositivi e anche in questo caso non si smentisce. Il MacBook Pro 14” del 2021, che tra l’altro è una novità, ha infatti un prezzo di listino di 2.349 euro. Mediaworld lo propone scontato, dunque conviene dare un’occhiata sul portale online, ma rimane un notebook costoso e su questo non ci sono dubbi. Consigliato a coloro che necessitano di un dispositivo dalle prestazioni imbattibili, il MacBook Pro 14” vanta un processore octa-core Apple M1 Pro abbinato ad una RAM da ben 16 GB e questo è già sufficiente per comprenderne la qualità.

ASUS TUF FX516PM-AZ003T 15,6”

Sicuramente più abbordabile a livello di prezzo e non da meno rispetto al MacBook Pro, l’ASUS TUF FX516PM-AZ003T rappresenta un eccellente compromesso per chi è disposto ad abbandonare i notebook Apple per un dispositivo che comunque offre delle prestazioni eccezionali. Il prezzo di listino di quest’altro gioiellino è di 1.699 euro ma presso alcuni rivenditori è possibile trovarlo scontato e non di poco. Il display è più ampio, dunque perfetto per chi fa grafica ma anche per coloro che utilizzano il notebook per il gaming o per lo streaming. La RAM anche in questo caso è da ben 16 GB e quella massima supportata è da 32 GB. Il processore invece è un Intel Core i7 che di certo non delude.

Lenovo IdeaPad 5 15,6”

Per chi è in cerca di un notebook di buona qualità ma decisamente più economico dei precedenti, il Lenovo IdeaPad 5 rappresenta una bellissima alternativa, sicuramente da prendere in considerazione. Il display anche in questo caso è bello ampio perché da 15,6” ed il processore è un Intel Core da 2,4 GHz che non offre prestazioni da urlo come nei top di gamma ma che non delude comunque le aspettative. La RAM scende a 8 GB ma d’altronde parliamo di un modello nettamente più economico rispetto ai precedenti: il prezzo di listino è di 799 euro, ma non è detto che, guardando bene in alcuni negozi di elettronica, non lo si possa trovare ad un prezzo ancor più ribassato.