Black Friday Acer: tantissime offerte da non farsi scappare

Il Black Friday Amazon ha portato con sé tantissime offerte da non perdere: tra queste troviamo i super sconti sui prodotti Acer

Il Black Friday è finalmente arrivato ed ha portato con sé tantissime offerte che saranno disponibili fino al 27 novembre. Fra le molteplici offerte imperdibili su PC e Notebook, Acer mette a disposizione tantissimi prodotti con prezzi davvero da urlo; i clienti Amazon avranno soltanto l’imbarazzo della scelta. Potranno trovare le migliori idee regalo per i propri cari. In quest’articolo vi mostreremo alcuni dei migliori prodotti Acer in offerta con sconti incredibili.

Offerte Black Friday Acer da non perdere

Per gli utenti che cercando un buon laptop ad un prezzo contenuto, tra i migliori prodotti del marchio Acer disponibili per questo periodo di super sconti vi consigliamo l’Acer Swift 3 SF314-43-R90U e l’SF314-43-R5VM. Ed ancora, tra le altre offerte troverete:

L’Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK. Un favoloso Notebook con processore AMD Ryzen 5 7520U. Una memoria RAM da 8 GB DDR5, e 512 GB PCIe NVMe SSD. Il display da 15.6″ FHD LED e con scheda grafica AMD Radeon.Infine include il sistema operativo Windows 11 Home.

Il Notebook Acer Aspire 3 A315-24P-R2KM. Con display da 15.6′, processore Ryzen 5, memoria RAM da 8 GB e con SSD da ben 512 GB.

Tra i prodotti del marchio Acer per il gaming presenti in offerta troviamo ancora

L’Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL. Notebook Gaming con orocessore Intel Core i9-13900HX, una memoria RAM da 16 GB e con 1024 GB SSD. Display da 16″ WQXGA IPS 165 Hz e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB GDDR6. Infine, sistema operativo Windows 11 Home.

(in offerta su amazon.it) Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-13900HX, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Display 16" WQXGA IPS 165 Hz, NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, Windows 11 Home ✅ PRESTAZIONI ESTREME: domina il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, memoria SSD da 1 TB e fino a 32 GB di RAM DDR5 5600 MHz

L’Acer Nitro 5 AN515-58-94DQ. Un Notebook nato per il Gaming, con processore Intel Core i9-12900H, memoria RAM da 16 GB DDR5 e con 1024 GB di SSD. Un display da 15.6″ FHD IPS 144 Hz LED LCD e con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB e sistema operativo Windows 11 Home.



(in offerta su amazon.it) Acer Nitro 5 AN515-58-94DQ Notebook Gaming, Processore Intel Core i9-12900H, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, Windows 11 Home ✅ SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO: domina il gaming con il più recente processore Intel Core di 12a generazione i9-12900H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB. Configura il tuo notebook gaming con l'ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM

Troverete disponibile in offerta anche il Notebook Gaming Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-94ST. E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte per il Black Friday? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).