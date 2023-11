TEAMGROUP: lanciata la nuovissima T-FORCE Vulcan Eco DDR5 Desktop Overclocking Memory

TEAMGROUP lancia il primo prodotto ecologico del settore, la nuovissima Desktop Overclocking Memory T-FORCE Vulcan Eco DDR5, Promuove la sostenibilità e la responsabilità ambientale

A sostegno della Giornata Mondiale dell’Ambiente, TEAMGROUP ha rilasciato in precedenza l’unità flash C175 ECO Net-Zero. Proodtto che ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte dei consumatori di tutto il mondo. Per incoraggiare l’azione contro l’inquinamento ambientale, TEAMGROUP ha continuato a dedicarsi allo sviluppo e alla progettazione di prodotti ecologici.

Ora TEAMGROUP lancia il primo modulo di memoria del settore con dissipatore di calore in alluminio riciclato: T-FORCE VULCAN ECO DDR5 Desktop Overclocking Memory.

Dettagli sulla nuova T-FORCE Vulcan Eco DDR5 Desktop Overclocking Memory

TEAMGROUP prende sul serio la responsabilità sociale, promuovendo la sostenibilità attraverso la ricerca e lo sviluppo ecologici. Per ogni 10.000 dissipatori T-FORCE VULCAN ECO DDR5 in alluminio riciclato prodotti, le emissioni di carbonio vengono ridotte del 73% (circa 1.665 kg di emissioni di carbonio). Ciò equivale all’impronta di carbonio di 550.000 asciugamani, 310.000 cannucce di plastica, 30.000 sacchetti di plastica e 10.000 bottiglie in PET. Il T-FORCE VULCAN ECO DDR5 utilizza anche un imballaggio ecologico certificato FSC per l’intero prodotto, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei rifiuti materiali ed elettronici.

La memoria per desktop T-FORCE VULCAN ECO DDR5 supporta le più recenti funzioni di profilo di overclocking Intel XMP 3.0 e AMD EXPO. Offrendo una rapida esperienza di overclocking con stabilità su due piattaforme. Gli utenti possono sbloccare il potenziale delle DDR5 e godere immediatamente delle massime prestazioni di gioco e multitasking. La memoria desktop VULCAN ECO DDR5 non è solo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma è anche costruita con tecnologie innovative. Supporta l’ECC on-die, che rileva gli errori e recupera i dati durante la trasmissione, garantendo un utilizzo stabile e affidabile.

Disponibilità

Inoltre, TEAMGROUP ha utilizzato la sua tecnologia brevettata di verifica della classificazione IC per garantire l’usabilità e la durata di VULCAN ECO. Questa tecnologia è stata premiata con brevetti sia a Taiwan che negli Stati Uniti, garantendo ulteriormente l’alta qualità del prodotto. La memoria per desktop T-FORCE VULCAN ECO DDR5 sarà disponibile su Amazon e Newegg in Nord America a metà dicembre.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuovissima memoria di overclocking per desktop di TEAMGROUP? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).