Non vedremo Jenna Ortega in Scream 7

Pare che Jenna Ortega non sarà presente in Scream 7 nei panni di Tara. Infatti, sembra che l’attrice abbia dovuto rinunciare al ruolo a causa delle riprese della seconda stagione di Mercoledì

Pare che Jenna Ortega non potrà tornare nel ruolo di Tara in Scream 7. Ci sono diversi rumor riguardo alla rinuncia da parte della Ortega al proprio ruolo nella saga slasher. Tuttavia le motivazioni che hanno portato l’attrice ad abbandonare il progetto di Scream 7 sono altre. Infatti, sembra che l’attrice per la seconda volta si sia trovata davanti ad un conflitto di interessi nella sua agenda e che, quindi abbia dovuto abbandonare Scream per una sovrapposizione di impegni.

Jenna Ortega assente da Scream 7 a causa delle riprese di Mercoledì 2

Jenna Ortega non farà parte del cast del prossimo capitolo di Scream perché sarà impegnata nelle riprese della seconda stagione di Mercoledì. Infatti pare che le riprese si apriranno ad aprile in Irlanda. Al momento l’attrice è, invece, al lavoro al fianco di Wynona Ryder sul sequel di Beetlejuice. La carriera di Jenna Ortega è oggi decollata, ed è già la seconda volta che la giovane star si trova a dover rinunciare ad un ruolo a causa di conflitti nella sua agenda. Infatti ha già dovuto abbandonare il suo ruolo nella serie You per sovrapposizioni di riprese. Prossimanamente la vedremo nei film Finestkind, Death of a Unicorn, Miller’s Girl, Winter Spring Summer or Fall e Beetlejuice 2.

Per ora non ci sono novità riguardo la trama o la data di uscita del prossimo capitolo di Scream, ma sappiamo che Jenna Ortega sarà assente. E voi speravate di vedere Jenna Ortega nel ruolo di Tara in Scream 7? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

