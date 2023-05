Apple MacBook Air 13 M1: ottima offerta da Unieuro

Sullo store online di Unieuro è stata inserita un’ottima offerta sul Apple MacBook Air 13 M1 che scende sotto i 1000€, un’occasione unica

L’Apple MacBook Air 13 M1 è uno dei computer portatili più popolari sul mercato, grazie alle sue prestazioni elevate, il design elegante e la longevità della batteria. E ora, con una recente riduzione di prezzo, l’acquisto di questo dispositivo diventa ancora più allettante. Per meno di 1000€, è possibile ottenere un MacBook Air 13 M1 con un processore M1, un display Retina da 13 pollici, una batteria che dura fino a 15 ore, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Questa è un’occasione unica per chiunque voglia acquistare un computer portatile di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Caratteristiche tecniche | Apple MacBook Air 13 M1 Unieuro

Il modello di MacBook Air 13 M1 con processore a 7 core, 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD offre ottime prestazioni grazie al nuovo processore Apple M1, che integra CPU, GPU e RAM all’interno dello stesso chip. Questo modello è ideale per l‘utilizzo quotidiano di un utente che ha bisogno di un computer portatile performante ma non necessariamente con requisiti alti di archiviazione.

Il display Retina da 13,3 pollici offre una risoluzione di 2560×1600 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate, mentre la batteria integrata da 49,9 wattora assicura un’autonomia fino a 15 ore di navigazione web wireless o 18 ore di riproduzione video. Le due porte Thunderbolt 3 (USB-C) offrono flessibilità di connessione con supporto per ricarica, DisplayPort, Thunderbolt (fino a 40 Gbps) e USB 4 (fino a 40 Gbps).

La tastiera retroilluminata con meccanismo a forbice e Touch ID integrato offre un’esperienza di digitazione comoda e veloce, mentre l’audio stereo con supporto per Dolby Atmos offre una qualità audio superiore rispetto a molti altri computer portatili. Grazie alle dimensioni compatte (30,41 cm x 21,24 cm x 1,61 cm) e al peso di soli 1,29 kg, questo modello di MacBook Air 13 M1 è facilmente trasportabile ovunque si voglia andare, rendendolo ideale per chi ha bisogno di lavorare in mobilità.

Acquistalo subito da Unieuro | Apple MacBook Air 13 M1 Unieuro

Sul sito ufficiale Unieuro gode del 18% di sconto che fa arrivare il prezzo sotto i mille euro. Un’occasione sicuramente imperdibile per portarsi a casa un PC adatto veramente a qualsiasi scenario d’utilizzo. Vi invitiamo dunque a cliccare qui per accedere alla pagina dell’offerta.

Voi cosa ne pensate di questo Apple MacBook Air 13 M1 in sconto da Unieuro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.