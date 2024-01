Peaky Blinders: ecco quando inizieranno le riprese del film

Steven Knight, creatore di Peaky Blinders con l’attore Cillian Murphy, annuncia che sta completando la sceneggiatura e a breve inizieranno le riprese del film sequel della serie

Cillian Murphy ha interpretato Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, ma ad attenderlo ci sono le riprese di un altro film. Parliamo di Peaky Blinders, il sequel della serie Netflix che lo vede protagonista. A proposito della serie, l’attore ha dichiarato di voler tornare a vestire i panni di Thomas Shelby, nel caso in cui se ne fosse presentata nuovamente l’occasione. Sostiene di essere “aperto all’idea di un film, qualora ci fosse più storia da raccontare“, ma ritiene il 6 come “numero perfetto” intendendo che la sesta stagione potrebbe essere l’ultima. Non sappiamo, quindi, se Cillian Murphy confermerà la sua presenza o se preferirà dedicarsi ad altri ruoli. Quello che è certo è che il sequel si farà, e sarà un lungometraggio che proseguirà le vicende che abbiamo visto nella serie.

Peaky Blinders: le rivelazioni sull’inizio delle riprese del film

A rivelare alcuni dettagli sul sequel di Peaky Blinders è Steven Knight, creatore della serie con Cillian Murphy. Knight ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Times in occasione della première dello spettacolo teatrale The Redemption of Thomas Shelby. Ecco le sue parole a proposito del film:

Al momento sto lavorando sugli ultimi dettagli. Mi siedo alla scrivania e inizio. Per me è come avere un sogno. Ti siedi lì e ti viene fuori tutto questo, poi lo leggi e pensi: ‘È fantastico, ma da dove viene?’ Il piano è di iniziare le riprese a metà del 2024.

Steven Knight si è anche occupato della creazione della serie See per Apple TV+, con Jason Momoa. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti su Peaky Blinders, il film sequel della serie.

