Star Wars: il nuovo titolo è in lavorazione presso Skydance New Media

Da Skywalker a Skydance New Media il passo è breve: la creatrice di Uncharted è alle prese con la Galassia lontana lontana di Star Wars

Nello specifico alludiamo a Amy Hennig, che dopo aver creato Uncharted e aver fondato lo studio Skydance New Media, ora sta lavorando a un nuovo action-adventure ambientato nel vasto universo di Star Wars. Stando ad un reportage di Deadline, si tratterà di una trama originale, per un titolo “altamente cinematografico”. La Hennig ha dichiarato di aver sempre descritto la visione del primo film (Una Nuova Speranza, ndr) nel 1977 “come una riprogrammazione del mio cervello di dodici anni, che ha plasmato sia la mia vita creativa che il mio futuro in modo indelebile. Sono entusiasta come non mai di lavorare di nuovo con Lucasfilm Games per raccontare storie interattive nella Galassia che amo.”

New Media Star Wars: la saga di Skydance

Le dichiarazioni sul nuovo progetto di Star Wars a cura di Skydance New Media vengono da due diverse campane. Il vicepresidente di Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ha aggiunto: “Non potremmo essere più felici di lavorare ancora con Amy. Lei e il suo team di sviluppo hanno il talento e l’ambizione adatti a creare un nuovo gioco nel franchise. La loro visione e la loro tendenza a creare titoli invitanti e cinematografici rende questa collaborazione più entusiasmante che mai. Stiamo lavorando sodo insieme a loro, e non vediamo l’ora di condividere coi fan del brand le ultime novità appena i tempi saranno maturi.”

Nel caso i vari “ancora” e “di nuovo” vi stiano lasciando interdetti, è perché questa è davvero la seconda volta che Amy Hennig lavora con il brand. In precedenza, ha lavorato con Visceral Games a un titolo noto con il nome in codice Yuma, prima di cambiarlo in un gioco noto come Ragtag per poi chiudere baracca e burattini a causa del passaggio della gestione a Electronic Arts. In quanto agli altri progetti della Hennig, la game designer sta sceneggiando anche Forspoken per Luminous Productions. Il team di sviluppo sta anche lavorando a un nuovo titolo tripla A per Marvel.

